Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones que más éxito continúa cosechando, tanto en La 1 de Televisión Española como en nuestro país. Esta semana, los más fieles seguidores de esta serie van a poder ver cómo Braulio intenta sacar información a Atanasio sobre las cuentas de palacio, mientras que Rafael toma una decisión sobre Leonor y Rosalía. Pura y Petra reciben las últimas órdenes sobre el destino del bebé de Adriana, mientras que Hernando informa a José Luis del gran secreto que ha salido a la luz. Además, Rosalía aprovecha una salida de Rafael para estar con su hija. Esto es lo que va a suceder en Valle Salvaje desde el lunes 18 de mayo (capítulo 417) hasta el viernes 22 de mayo (capítulo 421).

Lunes 18 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 417)

Braulio hace todo lo que está en su mano para tratar de sacar información a Atanasio con las cuentas de palacio. ¿Logrará, de esta forma, probar todas y cada una de sus sospechas contra su tío? Por si fuera poco, Rosalía jura a su hermana que no se va a ir hasta que vea a María. Además, quien descubrió a Bárbara y a Luisa las sorprende decidiendo qué hará con ese secreto que tiene entre manos.

Miércoles 19 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 418)

Braulio da el paso de enseñar a su madre la prueba de que José Luis les engañó desde el principio, mientras que Pedrito acompaña a Leonor a despedirse de María. Eso sí, contra todo pronóstico, Rafael toma una contundente decisión sobre ella y Rosalía. Además, finalmente, se revela quién está detrás de Pura y Petra y, sobre todo, cuál es su propósito.

Miércoles 20 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 419)

Petra y Pura reciben las últimas órdenes sobre el destino del bebé de Adriana, mientras que, en la Casa Grande, Rosalía consigue ganarse la simpatía de Martín, quien consigue unirse a la celebración de la casa pequeña. Enriqueta, por su parte, no desaprovecha la oportunidad de manipular a Alejo, hasta tal punto que culpa a Domingo de su fatal destino. Eso sí, ¿hasta qué punto miente?

Jueves 21 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 420)

Petra empieza a tener serias sospechas sobre lo que deben hacer con el hijo de Adriana, mientras que, en palacio, Enriqueta sorprende a Leonor y a Rosalía en una actitud de lo más comprometida con la pequeña María. Don Hernando no duda en informar a José Luis de que un gran secreto ha salido a la luz y que podría ser el final de los Gálvez de Aguirre.

Viernes 22 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 421)

Rosalía decide aprovechar una salida de Rafael para poder estar con su hija, mientras que Dámaso comunica a las parteras un cambio de planes con el bebé. Braulio, por su parte, da un toque de atención a su madre por su pasividad, mientras que Enriqueta, visiblemente decidida, opta por plantarse ante José Luis. ¿Qué consecuencias va a traer su inesperado desafío?