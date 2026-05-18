¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados del 18 al 21 de mayo

El Hormiguero vuelve a la carga una semana más con más invitados que se sentarán con Pablo Motos para hablar de estrenos en el programa líder de las noches en televisión. Desde el lunes 18 y hasta el jueves 21 de mayo acuden al plató un periodista que cambia los concursos de la TV por la novela; un futbolista al que le encanta la polémica; dos actores que estrenan un éxito mundial y una cantante que se ha convertido ya en una habitual del espacio de Antena 3. Todos ellos servirán para que las hormigas más famosas se vuelvan a enfrentar a La Revuelta, programa al que ganan prácticamente a diario desde comienzos del año 2025, aunque Broncano y los suyos han podido arrebatar ese liderazgo en momentos muy especiales gracias a invitados de gran importancia.

Lunes 18 de mayo: Roberto Leal aprovecha lo aprendido en ‘Pasapalabra’ para escribir una novela

Si hay alguien en España que conoce de sobra el diccionario al dedillo, es Roberto Leal, que cada tarde se enfrenta a cientos de definiciones en el concurso de Antena. Tras seis años de éxitos en Pasapalabra y El Desafío, el sevillano se lanza a la aventura de publicar su primer libro.

El Sótano, que así se titula, estará en librerías el próximo 27 de mayo. Se trata de un adictivo thriller psicológico cuya trama gira sobre una historia de obsesión, vigilancia, mentiras y secretos donde nada es lo que parece. El sevillano se sale así de su habitual faceta amable como presentador y periodista, para sacar su lado más negro, ese que no puede mostrar en los programas que presenta, que suelen ser para todos los públicos.

Martes 19 de mayo: Marcos Llorente aterriza antes del Mundial

El futbolista del Atlético de Madrid e internacional con la selección absoluta hablará de su trayectoria deportiva, sus mejores vivencias y su pasión por los temas relacionados con la salud y el bienestar. Siempre rodeado por la polémica, sus horarios, sus famosas gafas y lanzar mensajes en redes sociales contrarios a lo que dicen las autoridades sanitarias le han provocado más de un problema. De ello seguro que hablará con Motos, que también es un apasionado de la vida sana.

Además, hará balance de la temporada del club rojiblanco, que se ha quedado a las puertas de la final de la Champions League perdiendo ante el Arsenal, y contará cómo se siente antes de la cita mundialista.

Miércoles 20 de mayo: acuden a ‘El Hormiguero’ los protagonistas de ‘Berlín’

Pedro Alonso y Begoña Vargas para promocionar uno de los estrenos más esperados del mes, el de la serie Berlín y la dama de Armiño. La ficción, segunda temporada de Berlín, está disponible desde el 15 de mayo en la plataforma y mantiene vivo el universo de La casa de papel.

Jueves 21 de mayo: música con Lola Índigo

La cantante acude al programa, del que ya es una habitual, para hablar del evento GRX La Feria, que prepara en Granada (su ciudad natal) para el 30 de mayo, un festival que fusionará lo mejor de la feria tradicional con la música actual, reivindicando las raíces y la identidad andaluza en un formato nunca visto antes.