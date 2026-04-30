Roberto Leal se salta las normas de ‘Pasapalabra’ por Javier y David: «Esto no lo hacemos nunca, pero…»

Antena 3 continúa amenizando sus tardes de la mano de la mejor programación y, de lunes a viernes, no puede faltar Pasapalabra. El programa de Roberto Leal se ha convertido en uno de los más vistos de la cadena. Y es que cada vez son más los momentazos que nos presenta. Por ello, en su búsqueda por asentar a los nuevos concursantes del formato, el público ha tenido la oportunidad de conocer a Javier Alonso y David Trigo. Dos mentes maestras que han llegado con el objetivo de ir a por todas, pero eso no quita que a los participantes se les dificulte alguna prueba.

Como suele pasar, la prueba de La pista musical siempre pone en apuros a los concursantes. Pues, para completarla, se requiere de mucho conocimiento en el ámbito musical. De hecho, los seguidores de Pasapalabra recordarán todas las veces en las que Rosa Rodríguez y Manu Pascual estuvieron en apuros al no reconocer la canción. Pero, el pasado 29 de abril, el formato vivió un momento completamente inesperado. Pues, contra todo pronóstico, la audiencia fue testigo de cómo Roberto Leal decidió intervenir en la prueba para ayudar a los concursantes. Y es que, con este movimiento, el presentador se saltó por completo todas las normas del programa.

La prueba de ‘La pista musical’ se les dificultó a los participantes de ‘Pasapalabra’

«Una canción de 2026», les dijo Roberto Leal como primera pista. Fue entonces cuando el programa puso los cinco segundos reglamentarios del sencillo. Al ver que ninguno de los concursantes sabía la respuesta, se dio la pista del verso. «Hagas tripas de este corazón», leyó el presentador, pero esta pista tampoco ayudó.

Recordemos, el comunicador ya les avanzó que la canción era nueva y había sido lanzada este mismo año. Pero, ni Javier Alonso ni David Trigo supieron de cuál se trataba. Tras ello, el programa les volvió a ayudar y puso tres segundos más de canción, pero no había manera. Asimismo, dos segundos después, se les ofreció una reformulación del título.

«No soy bueno en tenerte odio», les dijo. Pero, en lugar de ayudar, esa pista los descolocó aún más. Y es que, claramente, la canción era completamente desconocida para los concursantes. Ante ello, la organización les otorgó otra pista en forma de música, ya con el estribillo, pero tampoco. De hecho, una de las cosas más llamativas era que ninguno de los participantes se llegó a arriesgar a dar una respuesta.

Roberto Leal, asombrado, dio un empujoncito a los concursantes

Fue entonces cuando Roberto Leal, asombrado, apostó por tomar cartas en el asunto. Pues, aunque sabía que se estaba saltando todas las normas, quiso ayudar a los concursantes. «Esto no lo hacemos nunca, pero estoy hoy juguetón», dijo. De esta manera, el presentador les ofreció las tres primeras palabras del título de la canción. «No se me…», dejó caer. Un pequeño empujoncito que fue más que suficiente para que David revelase su respuesta.

«No se me da bien odiarte», dijo el concursante. Y, efectivamente, esa era la canción. Así pues, el equipo azul fue el que se llevó el punto de la prueba. Pero, ¿qué se sabe de esta canción? Pues, tal y como explicaron en el programa, pertenece a Edurne y Leire Martínez. «Claro, como tiene menos de tres meses y vosotros ahora siempre estáis estudiando…», comentó con humor Roberto Leal.