El truco de Pablo Motos y sus hormigas para superar los lunes: «Así no te da rabia ir a currar»

El trabajo de Pablo Motos puede parecer un sueño para millones de espectadores que cada noche se sientan a ver El Hormiguero, pero lo cierto es que no todo es tan bonito como podría parecer desde fuera. Estar durante 20 años al frente de uno de los programas con mayor éxito hace que cualquier mínimo movimiento sea mirado con lupa y que haya noticias sobre él cada mañana, por lo que Motos y su equipo deben soportar una enorme presión que no todos estaríamos dispuestos a soportar. Para llevarlo un poco mejor, el presentador y su equipo de confianza, en el que se encuentran las hormigas Trancas y Barrancas (Juan y Damián) y Marron, tienen cada semana un ritual muy especial para arrancar con fuerza el lunes.

Ellos cuatro son amigos desde hace más de 20 años, cuando sus vidas se cruzaron gracias a El club de la comedia y al programa de radio No somos nadie, que se emitió con enorme éxito en M80 Radio desde el año 2002 y hasta 2007. El equipo de aquel programa fue el que saltó a la televisión para comenzar con El Hormiguero en Cuatro, por lo que ya son casi una familia que ha pasado casi un cuarto de siglo trabajando codo con codo a diario. Por ejemplo, el comienzo no oficial de la temporada de El Hormiguero se produce cuando Motos y su grupo de amigos quedan después de las vacaciones para comer y celebrar algo así como una reunión en la que poner en común nuevas ideas y secciones para el programa, aunque todo fuera de la oficina.

Pero los rituales del presentador no acaban ahí. Durante años ha cenado siempre lo mismo antes del programa: pollo hervido y una cerveza. Con esa receta ha podido pasar una década de programa para salir al plató con energía, pero sin sentirse pesado para las casi dos horas de intenso directo. Esa cena la toma en el tiempo que hay desde que finaliza el ensayo general del programa, que se realiza cada tarde, y el comienzo del mismo.

Otra de las tradiciones que ya ha contado en varias ocasiones es que era habitual que quedase con su amigo Sergio Ramos a comer chocolate con churros los domingos que el sevillano no tenía partido. Un pequeño homenaje que les obligaba a no comer nada más durante el día, especialmente al jugador, que debía guardar la línea por su trabajo.

Así celebra los lunes Pablo Motos

Aunque parecía que ya conocíamos todos estos rituales, el presentador de El Hormiguero ha contado uno que durante años ha tenido oculto. Junto a las hormigas (que en realidad son Juan y Damián) y Marron, celebran los lunes algo que parece una auténtica ‘marcianada’, pero que podría ser una gran forma de comenzar la semana.

Según han contado, el núcleo duro de El Hormiguero queda para comer cada lunes por una sencilla razón: «Celebramos el lunes, porque así no te da rabia ir a currar». Esta lógica aplastante, tal y como ha explicado, se puede aplicar a cualquier otra cosa. Ellos han elegido quedar para comer, pero Motos asegura que es mejor dejar «algo que te guste mucho» para hacerlo en un mal día, así no será tan duro.