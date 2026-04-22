¿Qué ha sido de Rosa Rodríguez y Manu Pascual tras ‘Pasapalabra’? Sus vidas tras el bote

El pasado mes de febrero, Pasapalabra marcó un antes y un después en su historia. El popular formato, tal y como se pudo ver gracias a la emisión especial realizada por Antena 3, anunció a su nueva ganadora del bote. Y es que Rosa Rodríguez se convirtió en la flamante ganadora del formato tras 307 programas al frente. Una victoria que no solo le otorgó 2.716.000 euros de premio, sino que también escribió su nombre en lo más alto de la historia del concurso. Pues, nunca antes se había logrado acumular un bote millonario tan grande.

El paso de Rosa Rodríguez por Pasapalabra no dejó indiferente a nadie en ningún momento, pero otro pesado que también dejó el listón muy alto a los nuevos concursantes fue Manu Pascual. El joven llegó al formato antes que la ganadora, en mayo del 2024. Un concurso impecable con el que dejaba clara la gran preparación que estaba llevando a cabo. Eso sí, aunque no ganó, el chico no se fue con las manos vacías. Y es que el participante consiguió acumular nada más y nada menos que 270.600 euros.

¿Qué ha sido de Rosa Rodríguez tras ganar el bote de ‘Pasapalabra’?

Rosa Rodríguez siempre se ha mostrado como una persona muy reservada, también en redes sociales. Por ello, tras tanto esfuerzo y estudio, la argentina apostó por volver a su rutina diaria de la manera más calmada posible. Y es que su última publicación en Instagram data de principios de marzo. De esta manera, muy feliz por ello, la participante compartió que había dado una charla en la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Un encuentro donde ha hablado de su experiencia en Pasapalabra y en el mundo televisivo. «Fue un verdadero placer poder compartir esos ratitos e intercambiar impresiones con todos los asistentes», comenta en la publicación. Eso sí, aparte de este encuentro, no se sabe nada más de la vida actual de Rosa Rodríguez.

¿Qué ha sido de Manu Pascual tras ‘Pasapalabra’?

Lamentablemente, no podemos aportar información sobre la nueva vida de Manu Pascual. El joven concluyó su paso por el concurso de Antena 3 y, tras ello, volvió al anonimato. No cuenta con redes sociales, por lo que no se puede saber nada personal, pero es muy probable que el licenciado en Psicología haya continuado con sus estudios.

Y es que, como él mismo llegó a contar en numerosas ocasiones, estudió un grado de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Lejos de quedar aquí, hizo un máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura en la misma universidad. Todo ello sumado a un máster en Psicoterapia y Psicoanalítica en la Universidad de Alcalá.