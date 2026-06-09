Quién fue Cristina Blanco, madre de Miguel Ángel Muñoz: su fama como vidente

La muerte de Cristina Blanco el pasado sábado 7 de junio, tal y como ha confirmado su hijo Miguel Ángel Muñoz, ha pillado por sorpresa a decenas de famosos que en el pasado fueron amigos y hasta clientes suyos, pero para millones de personas su nombre no dirá nada o será un recuerdo muy lejano de la televisión de los años 90. Años antes de que su hijo fuese famoso gracias a la serie Un paso adelante, ella saltó a la televisión como colaboradora de María Teresa Campos en su salto a Telecinco. En aquel Día a día se convirtió en una de las videntes más seguidas del país, llegando a competir con Rappel y Octavio Aceves, los otros grandes astrólogos que han tenido una carrera apartada de las polémicas y los realities. En televisión hizo grandes amigos, llegando a tener en su agenda a Terelu Campos, la propia María Teresa Campos, Rocío Carrasco y Olivia Valère, la reina de las noches de Marbella.

Desde el año 1996 y hasta el año 2001, su cara fue habitual en programas de Antena 3 y Telecinco, además de revistas, donde daba consejos. Como todos los videntes, esas colaboraciones en medios y amistad con famosos le servían para publicitar sus teléfonos 906 —convertidos ahora en 806, para evitar errores—, donde pasaban consultas tanto en privado como a altas horas en televisión, con altos costes de la llamada por cada minuto que pasase. El verdadero negocio era ese, ya que la mayoría terminaban formando auténticos call centers con decenas de tarotistas que atendían las 24 horas del día, mientras que el vidente estrella se reservaba sólo para consultas personales o con un coste extra.

Aquel negocio fue y sigue siendo una enorme fuente de dinero, pero a Cristina Blanco todo se le vino abajo en el año 2001. Lo peor que le puede ocurrir a un tarotista es que se filtre que engaña a sus clientes, que es lo que precisamente le pasó a ella. Salió a la luz un vídeo en el que se burlaba de sus clientes y de sus predicciones.

Aunque se intentó tapar, María Teresa Campos no tuvo más remedio que despedirla de su programa, quedando señalada para todas las cadenas. Desde ese momento, la madre de Miguel Ángel Muñoz comenzó a ser noticia por sus problemas judiciales, algo que llegaba en el peor momento, puesto que la carrera como actor de su hijo comenzó a despegar.

Ante el éxito, en el año 2002, de Un paso adelante, Cristina decidió apartarse de todo y no volver a hablar con la prensa para no perjudicar a su retoño, que se convirtió en uno de los hombres más famosos de España gracias a su papel de Rober. Gracias a esa discreción millones de espectadores y seguidores no supieron que Cristina era su madre. El actor siempre ha evitado hablar de ella ante las cámaras, tratando de mantener esa discreción.

¿Cómo era la vida de Cristina Blanco en los últimos años?

En 2007 volvió a ser noticia por ser condenada por el robo de tarjetas de crédito y teléfonos móviles a los clientes de un hotel de Málaga. Esa sentencia no hizo más que provocar que se encerrase más en su nueva vida anónima. Según publicaron revistas como SEMANA y Lecturas, Cristina encontró un nuevo trabajo como dependienta en una conocida marca de perfumería en un centro de El Corte Inglés situado al sur de Madrid.

Esas mismas publicaciones aseguraban que vivía en el barrio de Usera, uno de los más populares de Madrid, alejada del glamour del pasado. Además de Miguel Ángel Muñoz, tenía otras dos hijas, adoptadas junto a su ex marido, padre del actor, aunque ellas cortaron relación con su madre adoptiva.

Miguel Ángel siempre estuvo junto a su madre

Aunque de forma pública estuvo muchos años sin mencionarla, lo cierto es que nunca rompió el contacto pese a las polémicas, aunque siempre de forma discreta y evitando las cámaras. En 2017 se saltó esa norma en el programa Viajando con Chester, donde tuvo unas bonitas palabras: «Estoy muy orgulloso de ella porque salió adelante y a lo largo de los años me ha dado muchas lecciones de vida», aseguraba.

De hecho, el actor no ha dudado en despedirse de su madre de forma virtual con una preciosa carta publicada en su cuenta de Instagram, acompañándola de una preciosa foto junto a ella cuando era apenas un adolescente. Tal y como ha desvelado, ha participado en el documental La última vuelta, donde cuenta su experiencia como piloto de carreras en circuitos, donde ha participado en la Copa Racer de Mini Cooper.