Última hora del estado de salud de Rappel tras su ingreso hospitalario: «Me pusieron transfusiones»

Después de días de especulaciones sobre su estado de salud, ha sido el propio Rappel el que ha querido calmar a todos y dejar claro que se encuentra perfectamente, aunque sí es cierto que ha estado muy enfermo y que ha pasado por la UCI. En concreto, estuvo tres días ingresado en ella, pero fue el pasado viernes 22 de mayo cuando le dieron los médicos el alta. Por tanto, la información de Fiesta fallaba en las fechas. Ha sido el programa El tiempo justo, en concreto el periodista Álex Álvarez, el programa que ha podido hablar con él y aclarar su situación. Con su habitual sentido del humor, el vidente y amigo de las famosas le ha quitado importancia a algo que ha sido realmente grave: «Como la ITV, ya he pasado el susto y la ITV. Me pusieron transfusiones».

Todo comenzó cuando se dio cuenta de que estaba sufriendo una hemorragia interna bastante importante. En la charla telefónica con el programa, Rappel ha contado que todo comenzó con lo que parecía un simple dolor de tripa, pero al sentarse en el váter descubrió que estaba «llena de sangre», siendo el momento en el que se comenzó a asustar. Según sus palabras, la sensación es que «echas sangre como si estuvieras pariendo».

Junto a José María, su marido, acudió a urgencias del citado hospital, donde comenzaron las pruebas para saber qué le estaba pasando y comenzar con el tratamiento. «Me tuvieron que poner dos transfusiones de sangre (…) Fue una hemorragia producida por los divertículos, que ya tuve un problema hace años por lo mismo».

Ya en el centro, al no poder controlar la hemorragia, los médicos decidieron trasladarle a la UCI, puesto que su situación se complicaba con el paso de las horas y una gran pérdida de sangre podría darle muchos problemas. El susto fue enorme para él y su familia, puesto que asegura que «nunca había estado en una UCI».

Así se encuentra a día de hoy Rappel tras salir del hospital

La noticia corrió como la pólvora este fin de semana, cuando el programa, de Telecinco, informaba de que el videntehabía sido ingresado de urgencia en el Hospital de Torrelodones, en Madrid. Los detalles que iban trascendiendo no eran precisamente tranquilizadores:que encendió todas las alarmas a todos sus familiares, amigos, clientes y seguidores. Lo cierto es que el futurólogo más conocido de este país sí ha estado muy enfermo, pero ahora mismo se encuentra mejor y ha podido explicar de primera mano y de su propia voz cómo se encuentra ahora mismo y qué le ha pasado exactamente.

El vidente está ya en su casa, como decíamos antes, desde el pasado viernes, por lo que ha comenzado a retomar su vida. Según contaba al programa, se ha sometido a «dos resonancias para saber si había secuelas», pero por suerte «ya está todo bien».

El ingreso se complicó justo al final, cuando ya estaba a punto de marcharse a su casa recuperado. «El día que me estaban dando el alta de los divertículos, voy al baño y eché una piedra», algo que ni él ni los médicos pudieron descubrir antes.

¿Qué es la diverticulitis y qué la produce?

Según la Clínica Universitaria de Navarra, los divertículos son pequeñas bolsas o inflamaciones que aparecen en el colon, por eso es conocida coloquialmente como la ‘apendicitis del lado izquierdo’, puesto que los síntomas son parecidos: «Irradiación (del dolor) hacia la espalda, fiebre acompañada de tiritona y, a veces, cambio del ritmo intestinal, desde diarrea hasta estreñimiento. También pueden aparecer náuseas, vómitos, cansancio y distensión abdominal».

Para evitar esta enfermedad se recomienda «una dieta rica en fibra vegetal con suplementos de salvado y otros laxantes que aporten fibra; alivia el dolor abdominal». Para tratarla, existen tratamientos con fármacos antiespasmódicos y hasta se pueden utilizar analgésicos (como la pentazocina) para aliviar la prensión del colon.

En caso de que con el tratamiento no desaparezca, se puede recurrir a la cirugía, aunque es el último recurso. Se acudirá a ella cuando aparezcan fístulas y suboclusiones intestinales, tal y como explica la citada entidad médica.