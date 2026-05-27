Última hora del estado de salud de Rappel tras su ingreso hospitalario: «Me pusieron transfusiones»
Ha sido el propio Rappel el que lo ha aclarado
Así se encuentra a día de hoy Rappel tras salir del hospital
El vidente está ya en su casa, como decíamos antes, desde el pasado viernes, por lo que ha comenzado a retomar su vida. Según contaba al programa, se ha sometido a «dos resonancias para saber si había secuelas», pero por suerte «ya está todo bien».
El ingreso se complicó justo al final, cuando ya estaba a punto de marcharse a su casa recuperado. «El día que me estaban dando el alta de los divertículos, voy al baño y eché una piedra», algo que ni él ni los médicos pudieron descubrir antes.
¿Qué es la diverticulitis y qué la produce?
Según la Clínica Universitaria de Navarra, los divertículos son pequeñas bolsas o inflamaciones que aparecen en el colon, por eso es conocida coloquialmente como la ‘apendicitis del lado izquierdo’, puesto que los síntomas son parecidos: «Irradiación (del dolor) hacia la espalda, fiebre acompañada de tiritona y, a veces, cambio del ritmo intestinal, desde diarrea hasta estreñimiento. También pueden aparecer náuseas, vómitos, cansancio y distensión abdominal».
Para evitar esta enfermedad se recomienda «una dieta rica en fibra vegetal con suplementos de salvado y otros laxantes que aporten fibra; alivia el dolor abdominal». Para tratarla, existen tratamientos con fármacos antiespasmódicos y hasta se pueden utilizar analgésicos (como la pentazocina) para aliviar la prensión del colon.
En caso de que con el tratamiento no desaparezca, se puede recurrir a la cirugía, aunque es el último recurso. Se acudirá a ella cuando aparezcan fístulas y suboclusiones intestinales, tal y como explica la citada entidad médica.