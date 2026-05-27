Alexia se despide entre lágrimas del Barcelona: «Vaciarme ha sido un privilegio»

El adiós de Alexia Putellas del FC Barcelona ha dejado una de las imágenes más emotivas de la historia reciente del club. La centrocampista española, doble Balón de Oro y referente absoluto del fútbol femenino culé, ha explicado con profunda emoción los motivos de una decisión que, según sus propias palabras, es «la más difícil de mi vida».

En un acto de homenaje celebrado por el club tras anunciar su marcha, Alexia Putellas se abrió completamente ante el entorno blaugrana y el barcelonismo. «Es complicado porque nunca es el momento que sientes que es el perfecto para salir. Pero después de cómo ha ido la temporada, son muchas cosas, y no se puede decir que solo haya un factor que te hace tomar esta decisión, hay muchos grises en el medio. Es normal, es la decisión más importante de mi vida», expresó la futbolista, dejando claro el peso emocional de su despedida.

La jugadora también relató cómo vivió las horas posteriores al anuncio: «El martes fue un día muy difícil de explicar, muy emocionante. Ayer sentía un vacío gigante, me dolía mucho el corazón y hoy estoy llena de amor y muy feliz. El lunes fui a casa de mi abuela a llevarle la medalla y me dijo que ya no iba a jugar más en el Barça. Ahí me di cuenta de que no es normal haber estado tanto tiempo en un sitio. Vaciarme ha sido un privilegio». Un contraste emocional que ha marcado el final de su etapa en el club donde ha construido su leyenda.

Alexia Putellas profundizó en el impacto que ha tenido el Barcelona en su vida personal y profesional, destacando la exigencia constante que ha vivido durante su trayectoria: «Es la exigencia que tengo conmigo misma con el rendimiento, unido con la parte emocional que me supone el Barça, para mí y para mi familia. Todo eso me ha llevado a tener claro que todo lo que fuera continuar podía desdibujar este camino».

La centrocampista también subrayó un momento clave en su decisión: «Y el hecho de ganar la cuarta Champions en Oslo ha sido el momento perfecto y así lo he sentido». Para la capitana, ese título representó el cierre ideal de una etapa irrepetible.

Durante el homenaje, Alexia volvió a dirigirse al público con un discurso aún más íntimo, pronunciado sobre el césped del Camp Nou, rodeada de títulos, compañeras, familiares y parte del staff del club. «Hoy me he prometido a mí misma abrirme en canal», afirmó nada más comenzar su intervención.

La futbolista quiso dejar claro lo que supone el Barça en su vida: «Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Continuaré mi carrera, pero lo mejor ya me ha pasado. Allí donde vaya, no habrá estas compañeras, este estadio, esta afición, este club. Todo esto es insustituible».

La despedida de Alexia Putellas deja atrás un legado histórico en el FC Barcelona Femenino, con un palmarés que incluye 10 Ligas, 8 Copas Catalunya, 10 Copas de la Reina, 6 Supercopas de España y 4 Champions League. Una trayectoria que la ha convertido en la figura más determinante del crecimiento del fútbol femenino azulgrana.