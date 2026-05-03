Alexia lidera al Barcelona en el Camp Nou para alcanzar otra final de la Champions femenina

El Barcelona jugará otra final de la Champions League femenina, por sexto año consecutivo. Las culés sufrieron al final, pero terminaron sacando su billete para Oslo gracias a un 4-2 contra el Bayern de Múnich. Con un Camp Nou entregado, no fallaron las azulgranas, que lograron el pase gracias a una imperial Alexia Putellas, que marcó un doblete, y a los goles de Salma y Pajor. Dieron batalla las alemanas, sobre todo tras el cuarto del Barça, pero ya era tarde. Aunque pusieron en muchos aprietos a Cata Coll, no consiguieron forzar la prórroga ni evitar que este equipo, el mejor del mundo y, probablemente, de la historia del fútbol femenino continental, repita en otra final.

El Camp Nou se vestía de gala para vivir la vuelta de las semifinales de la Champions League en las que el Barça estaba obligado a ganar. No acostumbra este equipo a verse obligado a nada, pero el conjunto alemán consiguió rascar un empate en la ida que les hacía soñar con una machada y meterse en esa final de Oslo. No era nada fácil, lógicamente, y más en un estadio abarrotado y entregado.

Desde el comienzo del choque se vio a unas culés lanzadas en busca de cerrar el pase a la final cuanto antes. Con Salma atacando desde el comienzo su perfil izquierdo, con Ona haciendo lo propio junto a Graham por el contrario y Pajor como referencia en ataque, tardaron poco en tomar la delantera en la eliminatoria de nuevo las azulgranas.

Fue por medio de Salma, tras un centro al segundo palo al que no reaccionaron ni Mahmutovic ni Gwinn. Remataba a gol la internacional española tras varias intentonas en las que no había tenido suerte, pese a que sólo se habían disputado 13 minutos de partido. Eso sí, reaccionaron las alemanas, que ejecutaron una contra perfecta para que Dallman empatase apenas cuatro minutos después.

Entonces apareció Alexia Putellas. La estrella de este Barcelona hizo el segundo ante el fervor de un Camp Nou entregado a ella. Arrasaban las culés, que hicieron méritos para irse goleando al descanso, pero que pagarían su falta de acierto en los metros finales. Se desquitó Ewa Pajor con un gol que encarrilaba bastante el pase y parecía sentenciarlo Alexia, que retiraría minutos después entre lágrimas, emocionada ante un estadio entregado a su reina.

Reacción tardía del Bayern

Reaccionaron las muniquesas. Aunque ya era tarde. Pernille Harder ponía el 4-2 definitivo en el 72′, pero no se rendían las germanas, que atacaron la portería de Cata Coll y pusieron en serios aprietos a las azulgranas. Mandaron dos balones al larguero y, además, redujeron distancias en el tramo final, soñando con la machada ya sin Alexia sobre el césped. Sin embargo, el VAR llamó al orden a Stephanie Frappart para que revisase la acción por una falta sobre Patri Guijarro en el inicio del contragolpe que terminó siendo señalada.