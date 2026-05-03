Messi, Nadal, Suárez… el GP de Miami reúne a los VIPs más reconocidos del mundo del deporte

El Gran Premio de Miami volvió a congregar un año más a un gran número de VIPs para la carrera del Mundial de Fórmula 1 2026 que se celebra este domingo a las 19:00 (hora española). El paddock del Hard Rock Stadium se llenó de personalidades de todo tipo, aunque las que predominaron fueron las del deporte, pues se pudieron ver las caras más reconocidas de la mayoría de disciplinas.

De las leyendas del deporte español, Rafa Nadal y Jon Rahm, que fueron a animar tanto a Fernando Alonso como a Carlos Sainz, a Leo Messi, que se subió al Mercedes de Kimi Antonelli, y Luis Suárez, futbolistas aún en activo que juegan en el equipo de la ciudad, el Inter de Miami. También referentes de la NFL como Joshua Uche, el ex jugador Jerome Boateng o el español Sergio Reguilón, canterano del Real Madrid, que también milita en el conjunto de Florida.

Otro ex tenista como Juan Martín del Potro tampoco se lo perdió para animar a su compatriota, el argentino Franco Colapinto. No faltaron personalidades de la música como DJ Khaled o dos actores conocidos mundialmente como Patrick Dempsey y Colin Farrell. También se pudo ver a Markwayne Mullin, Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.