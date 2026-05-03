F1 GP de Miami 2026, en directo: clasificación, carrera y última hora de Alonso y Carlos Sainz
Sigue en directo el GP de Miami de Fórmula 1 que se celebra en el circuito urbano Autódromo Internacional de Miami
Horario y dónde ver por televisión el GP de Miami de Fórmula 1
Vuelve la Fórmula 1 con el GP de Miami, que se celebra este domingo en el circuito urbano Autódromo Internacional de Miami. Fernando Alonso sale desde la 18.ª posición, mientras que Carlos Sainz lo hará desde la 14.ª plaza. Andrea Antonelli, de Mercedes, partirá desde la pole tras ser el más rápido en la clasificación del sábado por delante de Max Verstappen. Sigue en vivo y en directo en OKDIARIO el GP de Miami de Fórmula 1.
El Mundial de Fórmula 1 celebra este domingo la cuarta carrera de la temporada en un GP de Miami que es la primera carrera después del parón de un mes tras la suspensión del GP de Baréin y Arabia Saudí por la guerra de Irán. El Gran Circo regresa a Estados Unidos, concretamente al estado de Florida, donde el Autódromo Internacional de Miami será el escenario de una de las carreras con más carisma del calendario que se celebra en el complejo Miami Gardens.
En directo: GP de Miami de Fórmula 1
En un principio, el GP de Miami estaba previsto para las 22:00 hora española, pero finalmente la FIA anunció en la madrugada del lunes que se adelantaba a las 19:00 horas ante la amenaza de tormenta eléctrica. «Tras las conversaciones entre la FIA, la FOM y el promotor de Miami, se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local debido a las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes lluvias para la tarde, cerca de la hora prevista para el inicio de la carrera», afirmó la FIA.
«Esta decisión se ha tomado para minimizar las interrupciones en la carrera, garantizar el mayor tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de pilotos, aficionados, equipos y personal», dijo en un comunicado publicado horas después de una jornada de clasificación en la que Andrea Antonelli fue el piloto más rápido del día por delante de Max Verstappen y Charles Leclerc.
La jornada del sábado no fue la mejor para la representación española compuesta por Fernando Alonso y Carlos Sainz. El bicampeón del mundo saldrá 18.º tras no poder sacar más del ARM26 en la Q1, mientras que el piloto de Williams partirá desde la 14.ª plaza. El objetivo del madrileño será acabar en los puntos, mientras que el asturiano intentará finalizar la carrera para seguir evolucionando el Aston Martin.
¿Dónde ver el GP de Miami?
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Lluvia en el GP de Miami
La lluvia será protagonista en el GP de Miami. A esta hora la previsión es de un 20% y aumentará durante las próximas horas. La carrera, prevista para las 22:00 horas española, se ha tenido que adelantar a las 19:00 horas por la tormenta que caerá en la ciudad en unas horas.
Messi en el GP de Miami
Leo Messi también está en el GP de Miami. La leyenda argentina ha estado de visita en el garaje de Mercedes.
Messi y Antonella visitan a Russell y Antonelli en el box de Mercedes 🙌#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/9LEIBixlbn
— DAZN España (@DAZN_ES) May 3, 2026
Leyendas en Miami
Rafa Nadal y Jon Rahm han estado charlando con Fernando Alonso antes del GP de Miami.
Rafa Nadal, Fernando Alonso y Jon Rahm, de confidencias en el box de Aston Martin 🥰
Era casi imposible juntar más talento… hasta que ha aparecido nuestro Pedro de la Rosa 👏#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/5nhQEBTXUl
— DAZN España (@DAZN_ES) May 3, 2026
Bienvenidos al GP de Miami
¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo del GP de Miami de F1 que se celebra a partir de las 19:00 horas en el circuito urbano Autódromo Internacional de Miami.
Así es la parrilla de salida
Así saldrán los pilotos en el GP de Miami: