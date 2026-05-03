F1 GP de Miami 2026, en directo: clasificación, carrera y última hora de Alonso y Carlos Sainz

Vuelve la Fórmula 1 con el GP de Miami, que se celebra este domingo en el circuito urbano Autódromo Internacional de Miami. Fernando Alonso sale desde la 18.ª posición, mientras que Carlos Sainz lo hará desde la 14.ª plaza. Andrea Antonelli, de Mercedes, partirá desde la pole tras ser el más rápido en la clasificación del sábado por delante de Max Verstappen. Sigue en vivo y en directo en OKDIARIO el GP de Miami de Fórmula 1.

El Mundial de Fórmula 1 celebra este domingo la cuarta carrera de la temporada en un GP de Miami que es la primera carrera después del parón de un mes tras la suspensión del GP de Baréin y Arabia Saudí por la guerra de Irán. El Gran Circo regresa a Estados Unidos, concretamente al estado de Florida, donde el Autódromo Internacional de Miami será el escenario de una de las carreras con más carisma del calendario que se celebra en el complejo Miami Gardens.

En directo: GP de Miami de Fórmula 1

En un principio, el GP de Miami estaba previsto para las 22:00 hora española, pero finalmente la FIA anunció en la madrugada del lunes que se adelantaba a las 19:00 horas ante la amenaza de tormenta eléctrica. «Tras las conversaciones entre la FIA, la FOM y el promotor de Miami, se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local debido a las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes lluvias para la tarde, cerca de la hora prevista para el inicio de la carrera», afirmó la FIA.

«Esta decisión se ha tomado para minimizar las interrupciones en la carrera, garantizar el mayor tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de pilotos, aficionados, equipos y personal», dijo en un comunicado publicado horas después de una jornada de clasificación en la que Andrea Antonelli fue el piloto más rápido del día por delante de Max Verstappen y Charles Leclerc.

La jornada del sábado no fue la mejor para la representación española compuesta por Fernando Alonso y Carlos Sainz. El bicampeón del mundo saldrá 18.º tras no poder sacar más del ARM26 en la Q1, mientras que el piloto de Williams partirá desde la 14.ª plaza. El objetivo del madrileño será acabar en los puntos, mientras que el asturiano intentará finalizar la carrera para seguir evolucionando el Aston Martin.