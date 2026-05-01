El campeón aterriza en el Mundial: pole de Norris para la sprint y nuevo hundimiento de Alonso

Han pasado casi dos meses y tres Grandes Premios, pero el campeón ya ha aterrizado en el Mundial de Fórmula 1 2026. Lando Norris se ha hecho con la pole para la carrera al sprint de este sábado en Miami y peleará desde la primera fila con el actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, que saldrá segundo por delante del compañero del piloto de McLaren, Oscar Piastri. Todo sigue igual para los españoles, con Fernando Alonso penúltimo y Carlos Sainz decimoquinto.

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