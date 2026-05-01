En riesgo la carrera de F1 en Miami por 100% de probabilidad de lluvia: ¿la tercera suspensión seguida?

La Fórmula 1 vive otro fin de semana de incertidumbre en su regreso más de un mes después, tras cancelarse los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí por el conflicto en Oriente Medio. La carrera de este domingo en Miami corre un claro riesgo de suspensión debido a que la probabilidad de lluvia a día de hoy es del 100%. Una zona como Florida, en la que además el peligro asciende debido a que el diluvio suele ir acompañado de truenos.

La ley estadounidense obliga a parar eventos al aire libre durante media hora si cae un rayo sobre el área en cuestión. La carrera se celebra por quinto año en el parking del Hard Rock Stadium, lo cual quiere decir que si empieza a haber tormenta este domingo, la carrera de F1 puede quedar suspendida. La FIA baraja varias opciones para que eso no pase y que el calendario se vuelva a reducir tras pasar de 24 a 22 pruebas.

La principal es atrasar la hora de salida, prevista para las 16:00 en horario local (22:00 en España). El problema es que durante la mañana en Miami también se corre en la categoría de F2, que a su vez viene de haber estado detenida desde el 8 de marzo en Australia, un verdadero caos para la competición. Desde las 12:00 horas estadounidenses, la probabilidad de lluvia es del 95% y la cifra irá creciendo a medida que pase el tiempo.

El resto del fin de semana, a priori, se desarrollará con normalidad, ya que este viernes, jornada en la que se disputan los únicos entrenamientos libres y la clasificación para la sprint, el cielo está despejado. El sábado se prevé lluvia al 40%, por lo que la carrera corta y la clasificación para la larga también se podrían llevar a cabo sin problemas por el clima.

La FIA asegura que habrá carrera en Miami

El gran problema es el domingo. La FIA, de momento, niega que se vaya a cancelar la carrera, pero ¿quién se atreverá a exponer a los 22 pilotos? ¿O siquiera a que la prueba se convierta en un sinfín de pausas debido al protocolo antirrayos? Cabe recordar que durante el pasado Mundial de Clubes de fútbol, el Hard Rock Stadium fue el recinto que más parones registró en los partidos del torneo por esta misma circunstancia ambiental.