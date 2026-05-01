Así es el circuito del GP de Miami de Fórmula 1: perfil, curvas, cuántos kilómetros tiene

Las cancelaciones de las citas en Bahréin y Arabia Saudí han provocado un parón durante el mes de abril en la Fórmula 1. La competición automovilística por excelencia regresa al ruedo con el comienzo de mayo y la celebración del GP de Miami. Las escuderías han tenido un tiempo extra con el que no contaban para poner a punto sus monoplazas después del GP de Japón. Ahora, el ‘Gran Circo’ aterriza en uno de los circuitos más noveles del calendario y en la primera de las dos citas en Estados Unidos en este 2026.

Cómo se llama el circuito del GP de Miami de F1

El circuito del estado de Florida recibió el nombre oficial de Autódromo Internacional de Miami. El trazado fue inaugurado en 2022, fecha desde la que comenzó a formar parte del calendario del Mundial de Fórmula 1. El GP de Miami también forma parte del Mundial de Fórmula E, y este fin de semana pase a formar parte por primera vez del Campeonato Mundial de Fórmula 2.

Dónde está el Autódromo Internacional de Miami

El circuito del GP de Miami de Fórmula 1 se sitúa en la localidad de Miami Gardens, cerca de la ciudad de Miami y enclavada en el estado de Florida. La zona en la que se ubica en trazado se ha convertido en un lugar clave para el deporte relacionado con Miami. El Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL y una de las sedes principales del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, es el punto alrededor del que orbitan otros grandes eventos deportivos como la Fórmula 1 y el Masters 1000 de tenis de Miami.

Cuánto mide el Autódromo Internacional de Miami

El recorrido que tendrán que realizar los pilotos de la parrilla de la Fórmula 1 durante todo el fin de semana (del 1 al 3 de mayo) para completar una vuelta completa al circuito del GP de Miami es de 5,4 kilómetros. Una prueba en la que Mercedes buscará seguir copando las victorias después de su pleno en los tres primeros domingos del campeonato, en el que se han coronado George Russell y Kimi Antonelli; este último por partida doble.

Así es el perfil del Autódromo Internacional de Miami: curvas, rectas…

Como varios de los trazados que han ingresado en el Mundial de Fórmula 1 en los últimos años, el GP de Miami se corre en un circuito urbano en el que los muros se convierten en los auténticos protagonistas de la cita. La pista consta de 19 curvas (12 de izquierdas y siete de derechas) y de tres zonas de DRS -una de las más extensas de todo el Mundial- para intentar los adelantamientos. La predominancia de las tres rectas del circuito hacen imprescindible un buen rendimiento del motor para obtener resultados.

Cuántas vueltas hay que dar en F1 en el Autódromo Internacional de Miami

Los pilotos enfrentan uno de los GP de Fórmula 1 que cuentan con carrera al sprint. La cita del sábado constará de 19 vueltas al Aeródromo Internacional de Miami. McLaren firmó un doblete el pasado año, con Lando Norris imponiéndose a su compañero Oscar Piastri. La carrera del domingo, la tradicional y que reparte 25 puntos al ganador, consta de 57 vueltas al trazado de Miami Gardens. En la prueba del domingo, Piastri le dio la vuelta a la tortilla para sumar la victoria por delante de Norris.

Quién tiene la vuelta rápida en el GP de Miami en el Autódromo Internacional de Miami

La corta historia del GP de Miami en el Mundial de Fórmula 1 provoca que no haya que remontarse años atrás para encontrar ganadores ni los mejores registros en el trazado. El récord de la vuelta rápida al circuito lo ostenta Max Verstappen, con un tiempo de 1:29.708 en la carrera del año 2023. El piloto de Red Bull también es el único que ha logrado ganar en dos ocasiones en el Autódromo Internacional de Miami, imponiéndose en las dos primeras pruebas en 2022 y 2023.