Honda limita la euforia en las mejoras del motor de Alonso en Miami: «No tendrá un impacto visible»

Fernando Alonso afronta el Gran Premio de Miami con una pequeña esperanza para mejorar el complicado inicio de temporada de Aston Martin. Honda, proveedor de motores del equipo británico, ha confirmado que estrenará ajustes en la unidad de potencia del AMR26 este fin de semana. Sin embargo, desde la marca japonesa rebajan la expectación y no esperan un cambio importante inmediato.

Durante el parón de abril, Honda trasladó uno de los monoplazas de Aston Martin a su fábrica de Sakura, en Japón, para estudiar los problemas sufridos en las primeras carreras del año. El objetivo principal ha sido mejorar la fiabilidad del coche, especialmente en aspectos como las vibraciones y la temperatura del motor.

Shintaro Orihara, máximo responsable de Honda Racing, explicó en la previa del Gran Premio de Miami que hay mejoras y se esperan más. «Hemos logrado algunos avances, lo que nos permite implementar medidas correctivas adicionales en Miami y más adelante en la temporada», aseguró el dirigente japonés.

Aun así, también quiso frenar cualquier exceso de optimismo. «Siendo realistas, este progreso no tendrá un impacto visible en el rendimiento de la unidad de potencia en pista, por lo que no debemos esperar grandes mejoras», señaló Orihara. Con estas palabras dejó claro que no se esperan grandes avances en velocidad ni tampoco un salto importante en la clasificación.

La situación preocupa en Aston Martin. El equipo todavía no ha conseguido pelear con regularidad por los puntos y se mantiene lejos de las escuderías más fuertes de la parrilla. En las primeras carreras de la temporada, Fernando Alonso ha sufrido mucho para sacar el máximo rendimiento del coche.

Miami será además una prueba exigente para el conjunto británico. Las altas temperaturas del circuito estadounidense pondrán a prueba la refrigeración del motor y la gestión energética, dos puntos clave en la nueva normativa de 2026. Honda considera que superar ese examen será importante para seguir creciendo.

Por ello, Alonso llega a Miami con novedades en su monoplaza, aunque sin promesas de milagro. El objetivo inmediato será completar un fin de semana sólido, terminar la carrera y recoger datos útiles para próximas citas.

La afición española seguirá pendiente de Alonso y de Aston Martin, esperando que la unión con Honda empiece pronto a dar resultados reales. De momento, las mejoras llegan, pero la paciencia sigue siendo necesaria para pensar en metas mayores esta temporada.