Una leyenda de la F1 ataca a Aston Martin: «Se metió un gol en propia meta con Newey»

La Fórmula 1 regresa este fin de semana después de un mes de parón con el Gran Premio de Miami, que se celebrará el próximo domingo 3 de mayo a las 22:00 horas. Durante estos días volverá a someterse a examen en el AMR26 de Fernando Alonso, que podría llegar con alguna mejora a Estados Unidos. David Coulthard, leyenda británica de la F1, ha sido la última voz autorizada que ha hecho una crítica a Aston Martin, en este caso por poner a Adrian Newey como jefe de equipo.

Aston Martin ha tenido deberes durante un mes de parón de la Fórmula 1 después de la suspensión de los GP de Baréin y de Arabia Saudí por el conflicto de Oriente Medio. Después de tres carreras iniciales de drama para la compañía británica, en Tokio y Gaydon han trabajado durante estas semanas para hacer que el AMR26 al menos sea un coche conducido por Fernando Alonso y Lance Stroll. Los problemas con la unidad de potencia y las vibraciones fueron el gran debe de las primeras carreras del año y ahora el objetivo es llegar a Miami con estos problemas solucionados.

Durante estos primeros meses de Mundial también se ha puesto en entredicho la figura de un Adrian Newey que llegó como el gran gurú para hacer un coche campeón y que ahora incluso está ejerciendo como jefe de equipo. La prensa especializada en Fórmula 1 incluso publicó que Jonathan Wheatley, su homólogo en Audi y que ha dejado el puesto, podría ser el sustituto, mientras que Lawrence Stroll, dueño de la escudería, confirmó a Newey en su nuevo puesto, que compagina con el diseño del monoplaza.

El problema de Aston Martin con Newey

La última voz autorizada que se ha pronunciado sobre la crisis de Aston Martin es David Coulthard, leyenda de la Fórmula 1 y del automovilismo británico. El ganador de 13 carreras y subcampeón del mundo en 2001 ha criticado la decisión de Stroll de poner como jefe de equipo a uno de los mejores ingenieros de la historia de la competición.

«Tras haber trabajado con Newey durante la mayor parte de mi carrera, jamás lo habría imaginado como director de equipo. Tiene una gran mentalidad técnica, es un hombre de carreras y sabe resolver problemas desde un punto de vista técnico», dijo David Coulthard en una entrevista concedida en el podcast Up to speed, en el que también ha puesto el foco en toda la política de comunicación que debe saber tratar un jefe de equipo.

«La política de la Fórmula 1, con la que el director del equipo tiene que lidiar constantemente, y la política que a veces se genera con los medios de comunicación, no es un asunto menor; y menos aún a la edad de Adrian, que ronda los 60 años», opinó el ex piloto británico.

«Se trata de una estrategia a largo plazo, así que me intriga saber más allá de la declaración de Lawrence Stroll, que reafirmaba que Adrian es socio del equipo, que tiene participación accionaria y que seguirán adelante con el plan original», dijo, a la vez que dejó claro que esto es un gol en propia puerta en las relaciones públicas. «Creo que simplemente se trata de una rectificación de lo que era una estrategia a corto plazo y que, de hecho, se ha convertido en un gol en propia puerta en las relaciones públicas», cerró.