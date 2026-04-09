Rajadón de un piloto español de Fórmula 1 contra Fernando Alonso: «Me echaron porque era su terreno»

La carrera de Jaime Alguersuari en la Fórmula 1 fue de todo menos convencional. El piloto barcelonés aterrizó en el ‘Gran Circo’ como uno de los grandes talentos de la academia de Red Bull y con un récord bajo el brazo, al convertirse en 2009 en el debutante más joven en la historia de la Fórmula 1, con 19 años y 124 días. En Hungría comenzó la que se intuía que iba a ser una larga carrera en el automovilismo, que se truncó cuando la marca austriaca prescindió de sus servicios de cara al Mundial de 2012. 14 años después, Alguersuari ha señalado a Fernando Alonso como uno de los detonantes de su adiós.

Cuando el entonces piloto de Toro Rosso -equipo filial de Red Bull- llegó a la Fórmula 1 en 2009, Alonso ya se había coronado como campeón en dos ocasiones y aspiraba a volver a hacerlo con su fichaje por Ferrari de cara a 2010. Nueve años más joven que el asturiano, Alguersuari aspiraba a ser su sucesor de cara al futuro. Sin embargo, mientras que el ahora piloto de Aston Martin continúa formando parte de la parrilla, el ex de Toro Rosso tuvo su último contacto con la F1 en 2013, cuando fue probador de Pirelli.

Para el ex piloto barcelonés, que ahora ejerce como DJ, Alonso no se sentía cómodo con su potencial. «Incomodaba a Fernando que yo estuviera allí. Era su terreno, no le gustaba, patrocinado por la academia Red Bull, con posibilidad de tener un coche bueno en el futuro… Hubiera gestionado las cosas de forma diferente si ocurriera ahora», ha reconocido Jaime Alguersuari. Cabe recordar que durante los años en los que el español corrió para Toro Rosso, el equipo patrocinado por la marca de bebidas energéticas dominó con puño de hierro la F1 y coronó a Sebastian Vettel campeón del mundo de manera consecutiva entre 2010 y 2013… con un monoplaza diseñado por Adrian Newey.

Alguersuari, Alonso y el inesperado adiós de Red Bull

Esta declaración de Fernando Alonso por parte de Jaime Alguersuari no ha sido el único titular incendiario que ha dejado el ex piloto en un coloquio junto a su padre, Jaime Algersuari Tortajada, en el Círculo Ecuestre de Barcelona que recoge Sport. Sobre su temprano adiós al ‘Gran Circo, Jaime Alguersuari hijo ha destacado que su carrera «acabó de forma rara, extraña» y que se encontraba en su «mejor momento físico y emocional y ganando a equipos superiores».

La familia Alguersuari, como ha reconocido el ex piloto de F1, centró su frustración en la figura de Helmut Marko, encargado del programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Cuando le comunicaron su despido, el entonces piloto de Toro Rosso pensó que se trataba de una broma. Fue Helmut Marko el que le confirmó la noticia, que llegó en el peor momento posible. «No pude aceptar esa situación porque me lo dijeron tan tarde que ya no podía firmar con otro equipo», ha confesado.

El ímpetu propio de la juventud le hizo sentir rabia, frustración y tristeza, con Marko como principal culpable de su decepción: «Estábamos dispuestos a disparar a Helmut Marko en aquel momento. Mi madre lo pasó fatal». Con el paso de los años, Jaime Alguersuari aceptó la situación. «Tardé tiempo en entender que la vida sigue, pero al principio no quería entenderlo, y la vida va de aceptar las cosas…», ha concluido el barcelonés.