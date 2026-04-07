La reflexión más dura sobre el desastre de Aston Martin: «Alonso parece un piloto de pruebas»

El desastre que ha perpetrado Aston Martin en este comienzo del Mundial 2026 no está pasando desapercibido para el paddock de la Fórmula 1. Las voces más reconocidas del campeonato reaccionan negativamente al único monoplaza de la parrilla con el motor Honda que ni siquiera permite a Fernando Alonso y Lance Stroll acabar las carreras.

Pero la reflexión más dura hasta la fecha en torno a la escudería no ha llegado hasta esta semana, en la que un ex corredor de F1 ha lamentado el calvario de Alonso, al que ve como «un piloto de pruebas» y ha catalogado lo de Aston Martin como «uno de los mayores fracasos de la historia». Las palabras son de Jolyon Palmer, al que Carlos Sainz sustituyó en Renault en 2017.

Al año siguiente empezó a dedicarse a comentar la F1 en distintos medios y a día de hoy es uno de los analistas más reputados del Gran Circo. De ahí que su afirmación sobre Aston Martin haya resonado tanto dentro del mundillo. «Fueron lentísimos en Japón. Obviamente, están solucionando problemas, ¿no? Han tenido que hacer concesiones sólo para que el coche pueda terminar la carrera», explicó.

Palmer recordaba las modificaciones que tuvo que hacer el equipo para que al menos uno de los pilotos (fue Alonso) terminase la prueba del circuito de Suzuka ante la mirada de Honda. «La situación es grave. Es uno de los mayores fracasos de la historia el que estamos presenciando», añadió sin tapujos el británico.

«Fracaso histórico» de Aston Martin

«Aston Martin solo puede terminar una carrera si va con muy poca potencia para intentar conseguir algo de manejabilidad y fiabilidad, y sólo han logrado que un coche llegue al final después de tres Grandes Premios. Es terrible», destacó, antes de analizar el otro gran déficit de Aston Martin en vuelta rápida.

«Estamos hablando de 1,7 segundos para salir de la Q1. El año pasado, con esa diferencia, se podrían haber metido dos parrillas enteras. Eso es solo para que Alonso llegue a la Q2. Ese es el nivel de rendimiento que necesitan. No es algo que se consiga de la noche a la mañana», aseguró.

Palmer animó a Alonso a mantener la cabeza alta, como así está haciendo, porque las soluciones tardarán en llegar: «Estamos como en 2002 con Fernando. Es piloto de pruebas por primera vez en muchos años. Eso es ahora mismo Aston Martin. Es una verdadera lástima que no sean competitivos. En Suzuka, Fernando terminó detrás de un Cadillac. Están muy lejos. No hay nada en juego para él ni para Stroll».

«Cada fin de semana, se presentan, dan vueltas en círculos y reportan un balance. A estas alturas, ya ni siquiera importa. Gran parte del trabajo está claramente del lado de Honda y no parece que vayan a encontrar una solución rápida. Antes del GP de Japón todavía no sabían qué causaba las vibraciones», zanjó. Uno de los testimonios más duros (y realistas) de la terrible situación de Aston Martin y Alonso.