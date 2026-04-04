Alonso desmiente que su hijo se llame también Fernando y hace público el nombre real del pequeño

No es habitual ver a Fernando Alonso entrar en temas de su vida privada. El piloto asturiano de Fórmula 1 está acostumbrado a generar noticias de todo tipo, y nunca suele pronunciarse al respecto, ni desmiente ni confirma nada, sino que se dedica a su trabajo y a su familia sin entrar en ese mundo. Sin embargo, el deportista ha salido ahora al paso de algunas informaciones, concretamente de lo que se decía en un programa de televisión sobre su hijo recién nacido.

«Hoy hemos descubierto por la ‘prensa’ que nuestro hijo tiene otro nombre. Nosotros, que lo vemos cada día, seguimos llamándole Leonard», escribía Fernando Alonso en una de sus publicaciones compartiendo el vídeo en el que en el espacio televisivo aseguraban que el bebé se llamaba Fernando al igual que su padre. El piloto lo desmiente y acaba con cualquier otra especulación haciendo público el verdadero nombre del pequeño: Leonard. Además, en la siguiente storie compartía la primera acreditación de su hijo recién nacido para la Fórmula 1, obviamente sin enseñar el rostro del bebé.

La baja paternal de Fernando Alonso

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 y su pareja, Melissa Jiménez, dieron la bienvenida a un niño a finales de marzo fruto de una relación que la pareja ha llevado con discreción desde 2023. Por eso el piloto no estuvo en los primeros libres del Gran Premio de Japón que se celebraron en la madrugada del 26 al 27 de marzo. Aston Martin vendió la puesta en escena de Jack Crawford como una gran oportunidad brindada a la joya de la escudería británica, pero el origen de esta sustitución tenía que ver con la paternidad de Fernando Alonso. Y es que el bicampeón ha sido padre a los 44 años, fruto de su relación con la periodista Melissa Jiménez.

«Fernando llegará un poco más tarde este fin de semana por motivos familiares personales y no asistirá al día de prensa del Gran Premio de Japón. Todo va bien y estará en el circuito a tiempo para el viernes», aseguró Aston Martin en un comunicado. Fernando Alonso, por motivos profesionales, no podrá cogerse las seis semanas obligatorias y disfrutar de las 10 semanas voluntarias que ofrece la Administración, pero de primeras sí que cogió primer día de entrenamientos libres correspondientes al Gran Premio de Japón.

Después del pasado fin de semana de competición, el piloto asturiano podrá regresar a Mónaco para estar junto a Melissa Jiménez y su hijo durante más de un mes, ya que la próxima carrera está programada para el fin de semana del 3 de mayo, cuando se celebrará el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que la baja de paternidad de Fernando Alonso será de un mes tras la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudí, previstas para el mes de abril y que no se celebrarán debido a los conflictos bélicos en Oriente Próximo.