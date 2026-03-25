Fernando Alonso y Melissa Jiménez traen al mundo a su primer hijo en común

Fernando Alonso y Melissa Jiménez están viviendo las horas más felices de su relación personal. La pareja ha dado a luz a su primer hijo en común en la más estricta intimidad. El piloto ha recibido el OK de Aston Martin para ausentarse en las primeras horas del Gran Premio de Japón esgrimiendo «motivos familiares» que ahora se conocen más en profundidad.

A sus 44 años, Fernando Alonso, será padre primerizo y su pareja Melissa Jiménez dará a luz por cuarta vez tras haber tenido tres hijos con el futbolista Marc Bartra. La pareja forjó su relación en los circuitos de Fórmula 1 en los últimos años con la periodista que trabaja en DAZN cubriendo la información en cada esquina del mundo.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez ya han sido padres 👶🏻😍 ¡Muchas felicidades por la llegada del bebé! 👏🏻 ¡A ser muy felices! ❤️ pic.twitter.com/bEFQFieAYR — DAZN España (@DAZN_ES) March 25, 2026

Previamente, Fernando Alonso estuvo casado tres años con la cantante Raquel del Rosario (de 2006 a 2009) sin tener una descendencia que ahora sí ha llegado. El asturiano confesó en una entrevista hace tres años que la mayor ilusión de su vida era convertirse en padre, algo que ahora ha conseguido con su pareja.

«Quiero tener una familia. Es el mayor sueño de mi vida. Todavía no lo he conseguido por mi forma de vivir. Cuando deje de competir, encontraré mi felicidad», dijo Fernando Alonso en una conversación con el New York Times.

La pareja, que actualmente reside en Mónaco, no ha dejado claro dónde se ha producido el nacimiento del bebé. Fernando Alonso comenzó su relación con Melissa Jiménez a principios de 2024 y ambos tienen gustos muy parecidos por el mundo del motor.

Fernando Alonso, tal y como comunicó Aston Martin, estará listo para competir a partir de este viernes en el Gran Premio de Japón, aunque se perderá la sesión de medios de comunicación del jueves, el reconocimiento al circuito de Suzuka también ese día y finalmente la primera sesión de entrenamientos libres del viernes. Todo por un buen motivo.