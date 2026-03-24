Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el GP de Japón del Mundial de Fórmula 1 2026 Este GP de Japón es la tercera jornada del Mundial de Fórmula 1 2026 y se correrá en el Circuito de Suzuka George Russell es el actual líder de la clasificación de pilotos del Mundial de Fórmula 1 2026

El Mundial de Fórmula 1 2026 hace su parada en este GP de Japón y se prepara para un mes de descanso, ya que las pruebas que se iban a celebrar en Baréin y en Arabia Saudí fueron canceladas por el conflicto bélico que se está viviendo en dicha zona. Es por ello que los pilotos intentarán darlo todo en el Circuito de Suzuka antes de que llegue este parón inesperado. Te contamos la fecha, horarios y canal de televisión para ver todas las pruebas de este fin de semana.

Horario del GP de Japón de F1

Este GP de Japón, que corresponde a la tercera jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, se celebrará en el Circuito de Suzuka. Sin duda, será un fin de semana emocionante en el que todos los pilotos lo darán todo por hacerse con el triunfo en la carrera del domingo. Ahora mismo George Russell es el actual líder de la clasificación general, pero esto sólo acaba de empezar y habrá mucha competencia durante estos días.

Viernes 27 de marzo

El pistoletazo de salida del GP de Japón se dará el viernes 27 de marzo con las dos sesiones de entrenamientos libres que se llevarán a cabo en este Circuito de Suzuka. Los Lewis Hamilton, Kimi Antonelli y compañía tratarán de familiarizarse con el trazado para poder afrontar de la mejor manera este tercer fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2026.

Entrenamientos libres 1: 3:30 – 4:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 7:00 – 8:00 horas.

Sábado 28 de marzo

El sábado 28 de marzo se presenta con bastante emoción. Primero se desarrollará en el Circuito de Suzuka la tercera y última sesión de entrenamientos libres. Posteriormente llega el momento de la verdad con la clasificación del GP de Japón del Mundial de Fórmula 1 2026, donde los Fernando Alonso, Carlos Sainz, Max Verstappen y compañía tratarán de alcanzar la Q3 para salir lo más adelante posible en la parrilla.

Entrenamientos libres 3: 3:30 – 4:30 horas.

Clasificación del GP de Japón: 7:00 – 8:00 horas.

Domingo 29 de marzo

El colofón final del GP de Japón del Mundial de Fórmula 1 2026 tendrá lugar el domingo 29 de marzo con la gran carrera. Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc y compañía van a luchar por llevarse el triunfo, algo que no será nada fácil, en el Circuito de Suzuka. El Gran Premio arrancará a las 7:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y tendrán que dar un total de 53 vueltas en esta prueba que podría provocar cambios en la clasificación.

GP de Japón: 7:00 horas (53 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Japón: horario de la Fórmula 1

Esta tercera jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que es este apasionante GP de Japón, va a tener de todo y por ahora son los Mercedes de Kimi Antonelli y de George Russell los monoplazas que están rindiendo mejor, pero los Ferrari también están intentando darles cazas en este arranque del campeonato y en el Circuito de Suzuka no va a ser diferente. Recordamos que la carrera de este Gran Premio será el domingo 29 de marzo y comenzará a las 7:00 horas (horario peninsular).

Dónde ver gratis el GP de Japón de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

Dazn fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que suceda a lo largo de este frenético Mundial de Fórmula 1 2026. Todos los entrenamientos libres, clasificaciones, carreras al sprint y Grandes Premios se podrán ver por esta vía. Esto quiere decir que el GP de Japón se podrá ver por televisión en directo a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas. Eso sí, hay que recordar que se trata de un canal de pago, por lo que lo que suceda en tierras niponas no se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos seguidores de Fernando Alonso, Carlos Sainz y los amantes de este deporte también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Japón del Mundial de Fórmula 1 2026 mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. La página web de este medio también estará a disposición de todos sus clientes para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en el Circuito de Suzuka.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda a lo largo del fin de semana en el Mundial de Fórmula 1 2026 que se celebra en el Circuito de Suzuka. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto del GP de Japón y publicaremos la crónica una vez acabe la carrera, compartiendo también con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde tierras niponas, donde prestaremos especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de Japón de F1

Por otro lado, todos los seguidores de esta competición que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el GP de Japón del Mundial de Fórmula 1 2026 deben saber que van a poder escucharlo gratis por radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrían conectar con el Circuito de Suzuka para narrar todo lo que hagan Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Circuito del GP de Japón de F1

El Circuito de Suzuka, ubicado en la prefectura nipona de Mie, será el escenario donde se celebrará este GP de Japón. El primer Gran Premio que se celebró en este trazado fue en 1987 y consta de 5,807 kilómetros de longitud, teniendo un total de 18 curvas. Los pilotos tendrán que dar 53 vueltas y Kimi Antonelli firmó, en 2025, la vuelta rápida al detener el cronómetro en 1:30:965.