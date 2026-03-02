Cuánto cobran los pilotos que participan en el Mundial de F1 2026 y quién es el que más dinero gana

El Mundial de Fórmula 1 2026 da comienzo este fin de semana en Australia. Los 22 pilotos que componen la parrilla emprenderán un viaje alrededor del globo que les llevará a un total de 24 circuitos en nueve meses de competición. El trazado de Albert Park, en Melbourne, será la primera prueba del campeonato más emblemático del automovilismo. Pese a que el trabajo de los ingenieros cada vez tiene mayor relevancia, quedando el talento de los pilotos en un segundo plano, son estos los que perciben un mayor sueldo dentro del paddock de la Fórmula 1.

Los pilotos siguen siendo los encargados de domar los monoplazas y de pelear por victorias y podios. También son las caras visibles de la competición, los que generan un mayor seguimiento por parte de los aficionados; lo que repercute en forma de ingresos económicos. De hecho, la F1 no incluye el suelo de los pilotos dentro del límite presupuestario de las escuderías. Esto provoca que las retribuciones de los Verstappen, Hamilton, Alonso y compañía se disparen. En este monto económico no se incluyen los diversos patrocinadores con los que cuentan los pilotos, que en casos como el de Franco Colapinto multiplica el salario que percibe en Alpine.

Quién es el piloto que más cobra en la F1

La tabla de mayores sueldos de la Fórmula 1 de cara a la temporada 2025/26 se ordena en función de los pilotos más mediáticos, que más años acumulan en el ‘Gran Circo’ y con mejores resultados a sus espaldas. El tetracampeón del mundo, Max Verstappen, lidera esta clasificación con su astronómico contrato con Red Bull. El neerlandés percibirá 70 millones de dólares esta temporada, una cantidad muy superior a la de su compañero en la escudería austriaca. Verstappen multiplica por 14 los 5 millones de dólares que recibirá Isack Hadjar como piloto de Red Bull.

El que fuera dominador absoluto del Mundial de F1 entre 2021 y 2024 está vinculado contractualmente con su actual escudería hasta 2028. Sin embargo, Verstappen ha dejado claro en varias ocasiones que sólo seguirá en la Fórmula 1 si cuenta con un monoplaza competitivo, por lo que podría romper su contrato con Red Bull si el equipo austriaco no está en disposición de competir por el campeonato.

El sueldo de todos los pilotos del Mundial de Fórmula 1 2026

A Max Verstappen sólo le hace sombra en cuanto a sueldo se refiere el único piloto de la parrilla que le supera en títulos. Un Lewis Hamilton que percibe 60 millones de dólares por temporada con el equipo Ferrari. El podio lo completa su compañero Charles Leclerc, al que empata George Russell (Mercedes) con 34 millones de dólares. Para encontrar al vigente campeón del Mundial hay que bajar hasta la quinta posición, donde se sitúa Lando Norris con 30 millones de dólares anuales.

Después de tres británicos en el Top 5 de mayores salarios de la Fórmula 1, aparecen los dos españoles de la parrilla. En sexto lugar se coloca Fernando Alonso, en la que puede ser su última temporada con Aston Martin, a razón de 20 millones de dólares por año. Carlos Sainz se sitúa en séptimo lugar, con 13 millones en el equipo Williams. La última posición de la tabla la ocupan Franco Colapinto (Alpine) y el único debutante de la parrilla, Arvid Lindblad (Racing Bulls). Ambos empatan con un sueldo situado entre los 0,5 y el millón de dólares.