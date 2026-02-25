Cuánto dinero tienen las escuderías de F1: cuánto pueden gastar en el Mundial 2026

Los amantes del motor ya cuentan los días y las horas que restan para el comienzo del Mundial de F1 2026. La competición automovilística por excelencia dará el pistoletazo de salida el próximo 6 de marzo con la celebración del Gran Premio de Australia en el histórico trazado de Albert Park. La Fórmula 1 es un deporte que va mucho más allá de la mera habilidad del piloto, motivo por el cuál el diseño del coche y la ingeniería son vitales a la hora de construir el un proyecto ganador. Aquí entra en escena el presupuesto de los equipos, que ha sufrido modificaciones de cara a este 2026.

El dinero del que disponen las escuderías para poner a su monoplaza en disposición de lograr buenos resultados -a lo que hay que sumar salarios y todo tipo de costes que disparan el gasto de los equipos- cuenta con un notable incremento de cara a la temporada que arranca en apenas dos semanas. Entre 2023 y 2025, la F1 contó con un límite presupuestario de 135 millones de dólares (alrededor de 115 millones de euros) por escudería.

Este tope de gasto cuenta con excepciones que no se contabilizan dentro de estos márgenes, lo que dispara aún más el gasto. Por ejemplo, los sueldos de los pilotos no cuentan para el límite salarial; al igual que el montante económico que perciben los tres empleados mejor pagados de cada escudería. Si nos vamos al caso particular de Aston Martin, los salarios que la escudería verde paga a Fernando Alonso, Lance Stroll y Adrian Newey no entran dentro del límite presupuestario.

Cuánto gastan los equipos de F1 en 2026

De cara al Mundial de Fórmula 1 de 2026, el límite presupuestario se ha visto incrementado un 60% respecto al trienio 2023-2025. La noticia la confirmó Federico Lodi, director de regulación financiera de la competición, al portal especializado RacingNews365. El directivo explicó que este cambio en el tope presupuestario se debe a la inflación económica de los últimos años y a que gastos antes no contabilizados pasarán a estar dentro del límite. También destacó la entrada de Audi, que cuenta con la sede de sus operaciones en Suiza. Esto provoca que sus salarios se disparen entre un 35% y un 45% más que en Reino Unido o Italia, países que acogen a McLaren, Ferrari o Aston Martin.

Este incremento en el tope de gasto ha situado el nuevo límite en 215 millones de dólares (182 millones de euros) de cara a 2026. Una medida que demuestra el compromiso económico que afrontan las escuderías por el mero hecho de competir en la F1. Si no gastas no eres competitivo, e incluso la victoria no garantiza beneficios económicos. Por ejemplo, Red Bull, que se impuso en 2024 con Max Verstappen como cabeza visible, ingresó 400 millones de dólares durante el año… pero sólo le repercutió en dos millones de beneficios. El debate en torno a la viabilidad económica de la competición, como sucede en muchos deportes alrededor del globo, está servido.