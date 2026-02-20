Aston Martin cierra la pretemporada incapaz de completar una vuelta rápida
Aston Martin completa una pretemporada para olvidar
No hay día sin drama en Aston Martin: el coche se vuelve a romper y deja tirado a Fernando Alonso
Lance Stroll vivió en sus propias carnes un cierre de pretemporada completamente bochornoso para Aston Martin. El canadiense sólo pudo hacer seis vueltas al circuito de Sakhir en Bahréin en el último día de test de la pretemporada de Fórmula 1 confirmando los malísimos presagios para la escudería que capitanea Fernando Alonso. El motor Honda es un chasco sin paliativos.
El equipo británico ha involucionado esta semana con respecto a sus prestaciones en la anterior terminando la última dando solamente seis giros y sin marcar ningún tiempo válido. Aston Martin vive un drama cuando las expectativas de este 2026 estaban marcadas en la zona delantera y concretamente se pensaba en victorias hace un mes.
Ahora parece que terminar la primera carrera de la temporada, el Gran Premio de Australia, será un éxito para un equipo que ha conseguido hacer una tanda seguida máxima de 28 vueltas (150 kilómetros) sin romperse. El principal foco de problemas reside en la batería de Honda que tiene muchísimos problemas de fiabilidad.
El equipo japonés ha vuelto a decepcionar a un Fernando Alonso que confió ciegamente en ellos en 2015 cuando fue a McLaren para pasar tres años en el infierno. En esta ocasión, los problemas vuelven a señalar a un motorista que es incapaz de proporcionar un motor fiable y sólido con el que soñar. La batería es, a día de hoy, el primer problema que solventar para poder acabar una carrera.
Mercedes, Ferrari y hasta los novatos Ford y Audi han conseguido dar muchísimas más vueltas que un motor Honda que está en el foco. Aston Martin tampoco ha conseguido hacer su parte con un diseño de coche extremo obra de Adrian Newey que parece no casar muy bien con el espacio disponible para la unidad de potencia.
A esto hay que añadir que la caja de cambios diseñada por Aston Martin es un fiasco sin paliativos y que el coche ha vendido más humo que realidades esta temporada. Su mejor crono de toda la fase de preparación ha estado a tres segundos de los tiempos más rápidos.
Honda no tiene piezas
Los problemas no para un Fernando Alonso que observa atónico cómo su equipo no dispone de recambios, tal y como han reconocido en un comunicado. «Nuestra última tanda con Fernando Alonso ayer mostró un problema relacionado con la batería que afectó a nuestro plan de pruebas con el equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1», comienza diciendo el comunicado.
Aunque lo más preocupante es lo que cuentan a continuación, revelando que hay «escasez de piezas de la unidad de potencia». La marca nipona, desde que el AMR26 se detuvo en mitad de un simulacro de carrera este jueves, ha realizado «simulaciones en el banco de pruebas de HRC Sakura».
