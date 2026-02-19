No hay día sin drama en Aston Martin: el coche se vuelve a romper y deja tirado a Fernando Alonso

No hay día sin drama para Fernando Alonso en Aston Martin. Después de que por la mañana el monoplaza hubiera al menos funcionado -lo que permitió que el piloto español diera al menos 40 vueltas-, el Aston Martin se ha vuelto a romper. En la sesión de tarde, el AMR26 se detuvo en mitad de una simulación de carrera y acabó parado. Otro desastre.

En otra tarde dramática para Alonso y el Aston Martín, el coche comenzó a comportarse de manera extraña en la curva 4 del circuito de Sakhir (Baréin), reduciendo Fernando Alonso la velocidad hasta pararse por lo que parece ser un problema relacionado con la unidad de potencia. El coche se rompió y, tras dar 28 vueltas en esa segunda sesión de este jueves, se dijo adiós a más intentos y más preparación.

No hay ni un día de tranquilidad para Fernando Alonso. Cuando la mañana pintaba bien, al menos de continuidad en el coche, el Aston Martin se rompió como mejor resumen a los desastrosos test que lleva haciendo la escudería británica. La reacción de Fernando Alonso fue también de drama: gesto serio, mirada perdida, tal y como se podía ver debajo de su casco.

Fernando’s out of the car and making his way back to the pits on foot #F1 #F1Testing pic.twitter.com/bKsUsurSgY — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

Según Aston Martin, «hemos advertido un problema en la unidad de potencia y hemos decidido parar por precaución y llevar el coche a boxes». El sonido del coche daba interpretación a varias cosas, como motor, transmisión o un problema de baterías. Estaría bien que lo analizaran cuanto antes.

En lo que se refiere a la jornada de este jueves, Fernando Alonso completó 68 vueltas en total (40 por la mañana, 28 por la tarde, hasta que se rompió el coche) y cerró el día con un mejor tiempo de 1:37.472, a más de cuatro segundos de la cabeza. Con estos tiempos, evidentemente, se llega mal a Melbourne, al Gran Premio de Australia que se disputará del 6 al 8 de marzo. Llega mal, prácticamente a ciegas, al inicio del Mundial. Un desastre.