Alonso sigue optimista tras otro desastre de Aston Martin en Bahréin: «No hay nada imposible de arreglar»

Fernando Alonso sigue muy lejos de poder competir con los mejores pilotos de la parrilla. El piloto español tuvo imposible competir este martes en otra sesión de pretemporada en Bahréin, donde tuvo que quedarse en boxes durante más de dos horas, sin poder terminar la sesión matinal y sembrando más preocupaciones para Australia.

El equipo de Silverstone regresó con un nuevo diseño en su coche, esta vez sin las branquias laterales encargadas de refrigerar el motor que presentaron en los primeros tests durante la semana pasada a pesar de las temperaturas. Una vez empezaron a correr los pilotos, Alonso no estuvo cómodo en pista, derrapó en varias curvas y se salió ligeramente del circuito en alguna ocasión, pero aun con eso, logró mejorar significativamente los tiempos de la semana pasada con un crono de 1:36,536 en su mejor vuelta.

«Sí, sí, es difícil empezar, sin duda. Hay muchas cosas que arreglar en los próximos dos días y medio, pero sí, todos están trabajando al 100% en las fábricas del Reino Unido y Japón, y estamos intentando que este periodo sea lo más breve posible», explicó Alonso en rueda de prensa.

El monoplaza del español parecía incontrolable a las salidas de las curvas y su trazada se ha visto comprometida por derrapes en las curvas 13 y 14 del circuito. De esta forma, Alonso se encontraba con dificultades a la hora de maniobrar y le costó adaptarse al nuevo diseño de la escudería británica. «Sí, todavía estamos al límite en cuanto al agarre, pero sí, es diferente. Depende de las curvas, obviamente. Siempre estás al límite del agarre, a menudo con un coche de alquiler, siempre estás al límite del agarre».

Una vez Alonso entró en el «padock», no volvería a correr en toda la mañana y se quedaría parado durante más de dos horas, mientras que los ingenieros de Aston Martin y Honda taparon el box para trabajar en el motor de un AMR26 que dio sensación de inestabilidad en pista.

Aston Martin sigue buscando soluciones para Alonso

Alonso paró en boxes hasta tres veces en esta jornada matinal de test y no llegó a encadenar ni diez vueltas consecutivas, dejando sensaciones agridulces para los seguidores del asturiano y cerrando su recorrido en 28 vueltas tras su última parada. Durante la sesión de la tarde, será Lance Stroll el encargado de coger los mandos del AMR26 y seguir rodando en Bahréin, mientras que el otro español de la parrilla, Carlos Sainz Jr, también cogerá el volante de su Williams durante el segundo programa del día.

Fernando Alonso tendrá mañana otra oportunidad para seguir tomando sensaciones y pilotará durante toda la jornada del jueves, mientras que su compañero Lance Stroll tendrá el viernes la disponibilidad completa del monoplaza. El mejor tiempo de la mañana lo marcó Charles Leclerc, 1:33,739 con su Ferrari, seguido del británico Lando Norris y su McLaren, que se quedó a tan solo tres décimas del monegasco, mientras que el tercer mejor tiempo lo hizo Kimi Antonelli a cuatro décimas del mejor tiempo.

«Es menos desafiante, pero tengo que decir que no hay nada malo en ello, aquí y en otras curvas, quizás en Barcelona, ​​y en otros lugares donde decides detener la energía para ahorrarla y pasar la curva a menor velocidad, y así tener más energía para la recta. Así que, desde el punto de vista del piloto, obviamente, tu habilidad cuenta menos ahora, porque puedes ir tan rápido como la energía que quieras. La decisión que tomes al pasar por esa curva», concluyó.