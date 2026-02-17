La nueva era de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina. Tras el secretismo del Shakedown en Barcelona y las primeras tomas de contacto en los test de Bahréin, llega el momento de la verdad. El Circuito de Sakhir acoge desde este miércoles la segunda y definitiva tanda de test de pretemporada. Equipos y pilotos disponen de sus últimas horas de rodaje para pulir unos coches que han cambiado por completo.

Con el Mundial de 2026 a punto de arrancar, te contamos cómo y cuándo seguir la última oportunidad de Fernando Alonso y Carlos Sainz para probar sus monoplazas antes de poner rumbo a Melbourne.

Cuándo serán los últimos test de Fórmula 1 en Bahréin

Los esperados test definitivos de la F1 2026 se celebrarán en el circuito de Sakhir del miércoles 18 al viernes 20 de febrero. Se trata de la tercera y última parada del calendario de pruebas invernales tras el paso por el Circuito de Barcelona y la primera semana en Bahréin.

Será una cita crítica para la parrilla, ya que tras estos tres días de actividad, el «Gran Circo» se tomará un breve respiro para trasladarse directamente al Circuito de Albert Park. Allí, entre el 6 y el 8 de marzo, el Gran Premio de Australia inaugurará oficialmente una temporada que promete ser histórica por el tan comentado cambio de reglas técnicas.

Horario de los test de F1 en Bahréin: a qué hora saldrán Alonso y Sainz

Para que los aficionados españoles no pierdan detalle, el horario de pista en Bahréin estará sincronizado con la jornada laboral en nuestro país. La acción comenzará cada día a las 08:00 horas (horario peninsular español) y se extenderá hasta las 17:00 horas.

Habrá una pausa obligatoria a las 12:00 horas para el almuerzo y los cambios de configuración en los garajes, retomándose el rodaje a las 13:00 horas. En el caso de los pilotos españoles, se espera que Fernando Alonso tenga un protagonismo especial con Aston Martin durante estos tres días para compensar el reparto de horas de la semana pasada, mientras que Carlos Sainz seguirá ajustando su nuevo asiento en busca de un rendimiento óptimo de cara a la primera carrera.

Dónde ver en directo por televisión los test de F1 de Bahréin

Si hasta ahora ha sido difícil seguir la evolución de los monoplazas, las noticias para esta semana son inmejorables. A diferencia de las pruebas a puerta cerrada en Barcelona, estos test se podrán seguir de forma íntegra por televisión.

En España, la plataforma DAZN F1 ofrecerá la cobertura completa de las tres jornadas en directo bajo suscripción. Será la mejor forma de ver cómo los equipos empiezan a «enseñar los dientes», mejorando los tiempos y realizando simulaciones de carrera que se acercarán mucho más a la realidad que veremos en Australia.