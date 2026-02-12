Carlos Alcaraz vive la F1 desde dentro: el número uno del tenis apoya a Alonso y Sainz en Bahréin

Carlos Alcaraz quiso vivir desde dentro el mundo de la Fórmula 1 y este jueves acudió al circuito de Sakhir para disfrutar de la sesión de tarde en el segundo día de los test de pretemporada del Mundial de 2026. El número uno del tenis visitó los garajes de Aston Martin y Williams, donde se encontró a sus compatriotas, los pilotos españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Pero el murciano también se dejó caer por el de McLaren, campeón de constructores en los últimos dos años, donde fue recibido por Andrea Stella. Alcaraz mostró su apoyo a Alonso y Sainz antes de la exigente temporada que se avecina en la F1, que poco a poco se pone en marcha con los monoplazas nuevos por el cambio de reglamento.

El ganador de los cuatro Grand Slams se mostró muy sonriente caminando por el paddock, donde fue encontrándose con gente que admira desde pequeño, como es Antonio Lobato, narrador de la F1 en España. Acto seguido, fue recibido por Carlos Sainz hijo y también su padre, ganador de cuatro Dakar. Entre leyendas anda el juego este jueves en Bahréin…