Canarias bajo aviso extremo de AEMET: la borrasca Regina se ensaña con las islas y deja olas de 5 metros

La borrasca Regina se ensaña con las islas y deja olas de 5 metros, será mejor que nos preparemos para ver llegar un importante. Es hora de saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle contará de una forma que nos costará creer. Estaremos muy pendientes de esta situación que, sin duda alguna, nos tocará ver llegar en una comunidad autónoma en la que parece que la tranquilidad es una constante.

Esta nueva borrasca ha llegado con fuerza y amenaza una serie de peculiaridades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Sin duda alguna, tendremos que empezar a preparar el paraguas para lo que puede pasar en unos días en los que quizás tocará estar preparados para dar rienda suelta a una serie de pasos que pueden ser significativos. Es hora de conocer lo que pasará en breve en estos días en los que realmente cada detalle contará de forma ejemplar, con la mirada puesta a estos cambios que llegarán a toda velocidad.

Aviso extremo de la AEMET en Canarias

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar un aviso importante en una de las partes del país que deberá enfrentarse a una serie de peculiaridades que pueden acabar marcando una diferencia importante. Sin duda alguna, tendremos que afrontar una situación cambiante que puede acabar siendo lo que nos lanzará a ver determinadas situaciones.

Estaremos pendientes de una serie de cambios destacados que pueden convertirse en estos días en los que realmente cada detalle que serán los que nos afectarán de lleno. Será el momento de poner en práctica esta previsión del tiempo que podría acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Es hora de saber qué es lo que podría pasar en estos días en los que realmente cada detalle contará y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en una de las zonas del país en las que se espera un giro radical en estas jornadas.

La AEMET no duda en apostar claramente por un aviso que se centra en gran parte en unas islas acostumbradas al buen tiempo. Será cuestión de empezar a saber qué es lo que puede esperarnos en estas próximas jornadas que tenemos por delante y nos marcarán de cerca.

Olas de casi 5 metros llegan con la borrasca Regina que se ensañará con la borrasca Regina. Una de las más intensas de los últimos tiempos que puede traer una serie de cambios destacados. Es importante estar pendientes de una previsión del tiempo que traerá importantes novedades.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «La mar combinada del norte todavía podrá ser intensa durante las próximas horas. Se espera que un fuerte oleaje de hasta 5 metros de altura afecte a la mayor parte del archipiélago canario. Se espera que este temporal costero afecte especialmente a Lanzarote y Fuerteventura, donde los avisos serán de nivel naranja. Con el paso de las horas el temporal asociado a Regina tenderá a ir a menos. Se espera que las lluvias pierdan intensidad, pero sigan afectando a la mayoría de las islas a excepción de las más orientales. Las rachas de viento y con ello el temporal costero también irán perdiendo intensidad de cara a la segunda mitad del día».

Desde la AEMET lanzan estas alertas: «En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil y aislada. En el norte del resto de islas, cielos nubosos con lluvias ocasionales, débiles en general que podría ser localmente moderadas por la noche. En el resto, poco nuboso con algún intervalo en el sur con baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas. No se descarta calima ligera en las islas más orientales durante la primera mitad del día. Temperaturas máximas con pocos cambios, mínimas en ligero ascenso en el interior aunque aún con heladas débiles en cumbres de Tenerife. Probables heladas débiles en cumbres centrales de Tenerife. Viento moderado del norte o nordeste y con intervalos de fuerte en cumbres por la tarde».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, al principio dispersas en Baleares, este peninsular, meseta Sur y Andalucía, que se intensificarán y terminarán por afectar a la mayor parte del territorio, si bien siendo poco probables en Alborán. Se prevén fuertes, con acumulados significativos, en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias, pudiendo serlo también en zonas aledañas. Asimismo son probables los chubascos fuertes en Baleares con posibles tormentas, las que también podrían afectar al este peninsular. Nevará en montañas por encima de 1800/2000 metros, bajando la cota a los 1300/1500 m. en el noroeste. En Canarias se espera una tendencia a la estabilización, si bien con cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto, con posibilidad de algún chubasco ocasional. Bancos de niebla en interiores del tercio oriental peninsular, regiones de Andalucía y Galicia y entornos de montaña; con calima en la Península, Baleares y este de Canarias tendiendo a menos».