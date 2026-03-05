Lexus celebra siete años en ARCOmadrid con una experiencia que activa los cinco sentidos

Lexus vuelve a ser, un año más, el vehículo oficial de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCOmadrid 2026, sumando ya siete ediciones consecutivas. En esta ocasión, la marca presenta una instalación inspirada en los cinco sentidos, que culmina con el proyecto ganador de la VIII edición del Concurso de Diseño Lexus Art Car, firmado por la artista Mariadela Araujo y basado en la técnica tradicional japonesa del ‘Kumihimo’.

Así, la propuesta explora los cinco sentidos: oído, olfato, vista, gusto y tacto. Como han explicado en un encuentro con medios en las instalaciones de ARCO, no se trata de una única obra, sino de un «recorrido sensorial» que invita a relacionarse con el arte «desde la experiencia, la curiosidad y la emoción». Una forma de entender cómo Lexus concibe el lujo, el diseño y la tecnología.

Según ha explicado la directora de Lexus España, Mar Pieltain, la marca afronta en esta ocasión una aproximación «distinta» que parte de la reflexión sobre qué significa el arte para Lexus.

«Desde la máxima humildad venimos aquí a acompañar a los artistas y a las galerías, a aportar nuestro pequeño granito de arena», ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que el objetivo es generar experiencias capaces de «tocar y mover el corazón de las personas». Para ello, ha añadido, la compañía integra todos los sentidos tanto en el diseño como en la experiencia de conducción de sus vehículos.

Pieltain ha subrayado la consolidación de la marca en ARCOmadrid, con la que ha colaborado desde principios de los años 2000 y suma ya más de siete años consecutivos como vehículo oficial y patrocinador de la feria.

«Para nosotros lo es», ha asegurado Pieltain al ser preguntada por si la presencia de Lexus forma ya parte de la experiencia de ARCO. Además de su papel como vehículo oficial, la firma desarrolla activaciones propias como el Lexus Art Car y concede anualmente un premio de reconocimiento a una galería participante.

De este modo, la participación de Lexus como Partner Oficial de ARCOmadrid 2026 comienza en la Puerta Norte de Ifema, en Madrid, donde la marca invita a «escuchar el arte». Al entrar, al visitante lo recibe el Lexus LBX junto a unos auriculares gigantes que te invitan a pasar entre ellos. Al hacerlo, el sonido envuelve el cuerpo para poner atención al detalle sonoro, que forma parte de la manera de crear de Lexus, desarrollada desde hace más de 25 años junto a Mark Levinson.

Tras ello, a la entrada de ARCO se encuentran otros tres sentidos: el olfato, la vista y el gusto. Comenzando por «respirar el arte», Lexus hace alusión a que «el olfato es uno de los sentidos más ligados a la memoria y la emoción», por ello, la marca de lujo ha creado junto a Givaudan una fragancia inspirada en el bambú y los bosques japoneses. En tercer lugar, Lexus invita a «mirar el arte», colocando un LBX sobre un sofá gigante, alterando la escala del coche, así «deja de ser funcional para convertirse en algo contemplativo».

El recorrido continúa con el sentido del gusto, lo que Lexus ha denominado como «degustar el arte». Esta instalación traslada la relación de Lexus con la gastronomía a un espacio móvil, una ‘food truck’ de lujo equipada con la última tecnología de cocina.

Tras recorrer los primeros cuatro sentidos, el quinto se sitúa en el corazón de la feria, donde Lexus presenta en exclusiva y por primera vez el proyecto ganador de la VIII edición del Concurso de Diseño Lexus Art Car, de la artista Mariadela Araujo.

La marca cuenta de nuevo con un espacio de exposición, como si de un galerista más se tratase, donde se muestra, el proyecto ganador, que permanecerá expuesto al público durante toda la feria. La propuesta parte de un gesto esencial: trenzar.

Con este Lexus Art Car, tal y como ha explicado la artista en declaraciones a Europa Press, se rinde homenaje a la técnica tradicional japonesa del ‘Kumihimo’, reinterpretándola desde el lenguaje de la artista textil y llevándola al universo del arte contemporáneo.

‘Kumihimo’ significa literalmente «hilos trenzados», una técnica tradicional japonesa con más de mil años de historia. El LBX se convierte en un cuerpo simbólico intervenido con cordones de diferentes grosores, inspirados en esta técnica y realizados con materiales sostenibles de fibras naturales y texturas que evocan el carácter táctil del textil. Estas trenzas y composiciones envuelven el vehículo, no solo como ornamento, sino como «gesto para transformar el coche en un objeto emocional».

El coche aparece completamente cubierto de cordones y trenzados para transmitir al espectador la idea de observar e imaginar más allá de lo evidente y lo inmediato. El color blanco y homogéneo de la intervención hace referencia a un punto de partida desde el que construir un futuro sostenible. Asimismo, la disposición de los hilos y sus trenzados de manera suelta y holgada apela a la libertad a la hora de proponer conexiones y reflexiones para crearlo.

Así, la artista, diseñadora y educadora venezolana/española, ha explicado que ha sido un proceso de «mucha preparación», en concreto tres meses de ejecución, con un «ensamblaje muy divertido» para el que ha utilizado unos 70 kilos de lana.