Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el nuevo novio de Emma Watson: de dónde es y su profesión

En las últimas horas, Emma Watson ha sido noticia tras salir a la luz su nuevo e inesperado romance con Gonzalo Hevia Baillères. No es ningún secreto que la actriz británica, desde que saltó a la fama, siempre se ha mostrado muy reservada a la hora de hablar de su vida privada, especialmente en el terreno sentimental. Es por eso que ha sorprendido aún más verla en más de una ocasión con el millonario empresario que, con anterioridad, fue relacionado sentimentalmente con la cantante Belinda. Es importante tener en cuenta que Gonzalo forma parte de una de las familias más conocidas y poderosas de México. Son propietarios del Grupo Bal, cuyas empresas abarcan diversos ámbitos como son los seguros, la minería, el comercio, la educación y la energía, entre otros tantos. Alejandro Baillères Gual, tío del joven, es quien actualmente lidera el consejo de administración de este conglomerado de empresas.

Gonzalo Hevia Baillères forma parte de la cuarta generación de esta reconocida y famosa familia mexicana. Es fruto del matrimonio entre Gonzalo Hevia y Teresa Baillères Gual. Cabe destacar que tiene una hermana menor llamada Tamara, que está casada con el también empresario Alfredo Schekaiban. Además, se dedica tanto al diseño de interiores como al comercio de la moda de lujo. Tal y como han dado a conocer diversos medios mexicanos, Gonzalo Hevia Baillères estudió en escuelas de lo más prestigiosas, como es el caso de Le Rosey, un internado en Suiza, así como Ransom Everglades en Miami. Una vez regresó a México junto a su familia, el joven estuvo tanto en el Colegio Vista Hermosa como en el Instituto Cumbres. Finalmente, optó por estudiar Economía en el ITAM, una escuela que, como curiosidad, pertenece a su familia.

Lejos de que todo quede ahí, y según la información que se encontraba en su perfil en LinkedIn que muchos medios han recogido, Gonzalo Hevia Baillères es fundador y CEO de Lok. Se trata de una startup de logística y movilidad que ofrece no solamente consultoría, sino también servicios de infraestructuras inteligentes.

Por si fuera poco, Gonzalo también ha tenido la oportunidad de desempeñarse como Junior Board Representative en FEMSA (2015–2020), así como fundador y CEO de INSAITE, una empresa de inteligencia artificial que comenzó operaciones en 2019. Eso sí, según recogen varios compañeros, fue vendida en el año 2021.

Todo sobre la relación de Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson

La reconocida revista Quién fue quien compartió no solamente imágenes, sino también detalles sobre este supuesto noviazgo. Hay que hacer hincapié en que, por el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente esta relación sentimental. Según el medio, la primera cita tuvo lugar a finales del pasado año en Courchevel, uno de los destinos más exclusivos en los Alpes franceses.

Con posterioridad, fueron vistos en Punta Mita, uno de los destinos más habituales del Pacífico mexicano. Allí, Gonzalo y Emma se habrían dejado ver, derrochando cercanía y complicidad. Finalmente, fueron fotografiados en Ciudad de México, por lo que esto ha desatado todo tipo de rumores respecto a una relación sentimental entre ambos.