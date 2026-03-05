‘Supervivientes 2026’: horario y cómo ver el estreno de la nueva edición (online y tv)

Ha llegado el gran día. Después de un año de larga espera, este jueves, 5 de marzo, los espectadores de Telecinco serán testigos del gran estreno de Supervivientes 2026. El popular reality de supervivencia vuelve pisando fuerte y lo hace de la mano de muchas novedades. Como ya se ha informado, por primera vez desde el 2023, Laura Madrueño no se encargará de dirigir el programa desde los Cayos Cochinos de Honduras. La presentadora ha supuesto una baja inesperada por parte del formato. Pues, el público ya se había acostumbrado a verla como sustituta de Lara Álvarez. Pero, ahora, la comunicadora busca nuevas oportunidades laborales y le ha cedido su puesto a María Lamela.

Supervivientes 2026 promete ser una edición diferente y mucho más salvaje que las anteriores. Asimismo, el equipo de presentadores de la edición está formado por Jorge Javier Vázquez, Ion Aramendi y Sandra Barneda. Un tridente muy poderoso entre los comunicadores de la cadena, de eso no cabe duda. Pero lejos de quedar aquí, los altos cargos del programa se han encargado de elegir un casting inigualable. Realizamos un repaso por todo lo que se sabe de cara al estreno y las celebridades que se han unido a la aventura de Honduras.

Lista de concursantes confirmados de ‘Supervivientes 2026’

El formato siempre intenta elegir a los mejores o a los rostros más inesperados para vivir la aventura de Supervivientes. Por ello, en esta nueva travesía no iba a ser menos. Aunque ya han informado que todavía hay fichajes pendientes de anunciar, muchos otros ya han salido a la luz.

Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Álex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Gerard Arias, Ingrid Betancor, Aratz Lakuntza, Toni Elías, Jaime Astrain, Álex Ghita, José Manuel Soto, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y Teresa Seco son los supervivientes confirmados.

Horario y cómo ver ‘Supervivientes 2026’

El estreno de Supervivientes 2026 es inminente. Por ello, en Mediaset España ya lo tienen todo preparado para enfrentar este lanzamiento tan esperado. De esta manera, este jueves, 5 de marzo, a las 21:45h (hora antes en las islas Canarias), se emitirá en riguroso directo el primer programa de la temporada. Una emisión que se podrá ver en Telecinco. Por lo tanto, tan solo será necesario tener sintonizado el canal en una televisión. Pero, en el caso de no disponer de este dispositivo, que no cunda el pánico.

Gracias a la plataforma de Mediaset Infinity, el espectador tiene la oportunidad de ver el formato desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Por lo tanto, tan solo será necesario descargar la aplicación y acceder con usuario y contraseña. Una vez dentro de la app, tan solo habrá que buscar el nombre del programa. Una manera diferente de disfrutar de los contenidos del grupo de comunicación donde y cuando se desee. ¡No te lo puedes perder!