Colas en Lidl desde hoy por el aparato para hacer deporte sin moverte del sofá: va a jubilar a los gimnasios

Suena descabellado, pero hacer deporte sin moverse del sofá es posible. La cadena de supermercados Lidl ha puesto a la venta un pequeño aparato que promete animar a los que quieren moverse más sin tener que ir al gimnasio. Se trata de un artículo llamado entrenador de brazos y piernas, un pedaleador compacto pensado para ejercitar varias partes del cuerpo desde una posición sentada. La propuesta es sencilla, pues simplemente se basa en colocarlo frente al sofá o bajo una mesa y empezar a pedalear mientras se ve la televisión, se trabaja con el ordenador o se lee un libro.
El dispositivo recuerda a una mini bicicleta estática, pero sin asiento ni estructura grande. Su tamaño reducido permite guardarlo en cualquier rincón cuando no se está utilizando, algo que muchos valoran en pisos pequeños donde cada metro cuenta. Incorpora una pequeña pantalla que muestra datos básicos como el tiempo de uso, la distancia recorrida o una estimación de calorías, lo que ayuda a llevar un seguimiento del ejercicio realizado. No es una máquina profesional ni pretende sustituir un entrenamiento intenso, pero sí puede convertirse en un empujón para combatir el sedentarismo.
Uno de los puntos que más llama la atención es que permite ajustar la resistencia de forma progresiva. Así, cada persona puede adaptar el esfuerzo a su condición física, empezando de manera suave e incrementando la intensidad poco a poco. Además, cuenta con pedales con correas ajustables y una base con ventosas que buscan aportar estabilidad mientras se utiliza. Esto hace que pueda usarse tanto para mover las piernas como para trabajar los brazos colocándolo sobre una mesa, ampliando las posibilidades dentro de un mismo aparato.
El entrenador de brazos y piernas de Lidl
A todo esto se suma un factor clave, el precio. El entrenador de brazos y piernas de Lidl está disponible por 34,99 euros, un coste accesible para casi todos, por lo que esto puede animar a muchos a probarlo sin tener que hacer un gran desembolso. En un momento en el que apuntarse a un gimnasio implica cuotas mensuales cada vez más elevadas, pagar menos de 40 euros por un aparato para moverse en casa es tentador.
El interés por este tipo de productos ha crecido en los últimos años, especialmente entre los que pasan muchas horas sentados por trabajo o estudio. Poder mover las piernas mientras se responde a correos o se disfruta de una serie puede parecer un detalle menor, pero suma minutos de actividad a lo largo del día. Para personas mayores o con movilidad reducida, también puede ser una manera cómoda de mantener las articulaciones en movimiento sin necesidad de salir de casa ni desplazarse a un centro deportivo. Aunque es evidente que no sustituye una rutina completa de entrenamiento con pesas o clases dirigidas, este pedaleador encaja bien en una tendencia clara. Hablamos de integrar pequeños hábitos de movimiento en la vida diaria sin tener que hacer inversiones demasiado altas, como puede conseguirse con este artículo de Lidl.
