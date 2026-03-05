La familia del golpista Tejero denuncia que se les impide el funeral en una iglesia de las Fuerzas Armadas

La familia del golpista Antonio Tejero denuncia que el arzobispado castrense les niega hacer el funeral en una iglesia de las Fuerzas Armadas. La familia del fallecido está que trina con esta decisión. Este jueves, los seis hijos de Tejero han publicado un comunicado denunciando que tenían esta misa prevista para el próximo 25 de marzo en la iglesia catedral de las Fuerzas Armadas en Madrid –conocida como la catedral castrense–, pero se les acaba de comunicar que no podrán realizarla.

El arzobispo general castrense de España, Juan Antonio Aznárez Cobo, «nos ha comunicado personalmente su decisión de denegar la celebración de las exequias fúnebres por el alma de nuestro padre Don Antonio Tejero Molina, en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, previstas para el 25 de marzo de 2026″, reza el comunicado de los seis hijos de Tejero, entre ellos uno que es sacerdote en Marbella. Así se lo ha hecho saber el arzobispo castrense este pasado miércoles.

La iglesia catedral de las Fuerzas Armadas, también conocida como catedral castrense, iglesia de las bernardas del Sacramento o iglesia del Sacramento, está situada en la madrileña calle del Sacramento, frente al Palacio de los Consejos. Desde 1986 es la catedral de las Fuerzas Armadas. Está gestionada y administrada por un rector, capellán castrense con la consideración de coronel, y es propiedad del Ministerio de Defensa, dirigido por la ministra Margarita Robles.

«Las exequias constituyen un acto de piedad y consuelo para los vivos, no un juicio sobre la vida del difunto. La decisión de monseñor Juan Antonio Aznárez Cobo, dependiente de la Subsecretaría de Defensa, ha sido recibida con gran dolor, al negar este consuelo espiritual a una familia con una larga y demostrada vinculación de servicio a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado», señala la familia, que ha recibido esta noticia «con el corazón herido».

Cobo fue nombrado arzobispo castrense en noviembre de 2021 por el también fallecido Papa Francisco. Tomó posesión de su cátedra episcopal en enero de 2022. Nacido en 1961 en Eibar (Guipúzcoa), desarrolló su ministerio sacerdotal en la Archidiócesis de Pamplona y Tudela.

Sin explicaciones

«Entendemos que dicha prohibición carece totalmente de fundamentos al no trasladarnos ninguna razón eclesial que sustente privar a un fiel del sufragio de la Iglesia en su propia sede diocesiana», declaran los hijos del ex teniente coronel tejero en el comunicado.