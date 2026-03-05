La UME revela a la juez que la Confederación Hidrográfica del Júcar dijo en el CECOPI que «el Poyo no era preocupante»

El segundo mando de la Unidad Militar de Emergencias que ha declarado como testigo ante la juez de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha sostenido que tras la primera intervención de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) el día de la riada, no se propusieron medidas porque desde la propia Confederación «dijeron que subía el caudal del Poyo, pero sin preocupación, no había preocupación» por parte de la CHJ. «Sólo comentaron eso, pero no como una preocupación por caudales», ha manifestado también el mando de la UME antes citado. Y que la atención de los miembros del CECOPI estaba centrada en la situación de la presa de Forata. Por tanto, no en el Poyo.

Las manifestaciones de este mando de la UME, Salvador Ramón, ratifican el contenido del segundo informe remitido por el subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, a la magistrada, en abril de 2025, donde el técnico certificaba que, por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, nadie advirtió acerca de la descomunal crecida que experimentaba el barranco del Poyo. Tampoco su presidente, Miguel Polo, a pesar de que estuvo presente telemáticamente en la reunión del CECOPI.

En concreto, en su declaración de este jueves ante la juez, el mando de la UME ha señalado también, en respuestas a distintas preguntas, que fue la CHJ quien comentó en la reunión la subida de caudales del Poyo. Y ha explicado que, desde ese organismo, se dijo que la subida de los caudales del citado barranco no era preocupante. Algo que, según el testigo, ocurrió sobre las 17:00 horas, cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar intervino en su turno en la reunión antes citada del CECOPI.

Esta parte de la declaración resulta esencial, por cuanto respalda la manifestación reiterada en varias ocasiones por distintos miembros del Consell, acerca de que el Gobierno no avisó del desbordamiento del Poyo. La alusión al Gobierno viene dada porque la CHJ es un organismo que depende del propio Ejecutivo y, más concretamente, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que, en esos aciagos días, dirigía Teresa Ribera.

También en el transcurso de su declaración, el mando de la UME ha sido preguntado acerca de si cuando él mismo se ha referido a la presa de Forata, se hablaba, por parte de la CHJ, de que se iban a hacer desembalses y a avisar a municipios aguas abajo. Y ha expresado al respecto que él recuerda la preocupación acerca de cuándo el agua llegaría a los aliviaderos. Pero que él no oyó nada de desembalses. Y ha expresado, finalmente, que el mensaje masivo a la población, lo que se conoce como el Es Alert se planteó a partir de las 19:00 horas.