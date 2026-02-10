Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ha reconocido este martes ante la comisión de investigación de la DANA que no informó directamente de la mortal crecida del barranco del Poyo. Y ello, a pesar de ser la máxima autoridad de la citada agencia gubernativa y la angustiosa situación que se vivía en Valencia en aquella trágica jornada que se saldó con 230 muertos.

Según ha explicado Miguel Polo en la comparecencia, él, a pesar de la situación, «no tenía por qué hacerlo». Es decir, ha señalado a sus subordinados como quienes debían informar. Frente a ello, el senador del PP Luis Santamaría le ha recordado: «Si usted hubiera alertado, las muertes se habrían evitado». Así, le ha acusado de ser «responsable político de los fallecimientos en el Poyo».

El otro punto de inflexión de la declaración de Miguel Polo se ha producido cuando el presidente del Júcar ha reconocido que él «nunca» ha ido a Madrid a solicitar dinero. Y, más concretamente, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, su Ministerio, porque era al que reportaba, para las obras que hubieran salvado vidas en Valencia.

El presidente del Júcar se ha expresado así a preguntas del senador Santamaría. Todo ello en una comparecencia en la que el citado Miguel Polo ha llegado a calificar de «correo redundante» el email enviado desde la agencia que él mismo dirigía, la Confederación del Júcar, a las 18:43 horas del día de la riada, y que contenía el descomunal incremento del caudal del Poyo, hasta los 1.686 metros cúbicos por segundo. Las respuestas de Polo han producido la reacción de su interlocutor. El senador popular ha reprochado al presidente del Júcar: «Usted, viendo la que caía y sin avisar».

El presidente del Júcar no ha reconocido ni un solo error. Ha interrumpido constantemente a su interlocutor, cuando éste era del PP. Además, ha intentado dar lecciones al senador Santamaría. Polo ha intentado, también, echar la culpa a Emergencias, al punto de afirmar que el problema del CECOPI es que «no tenían idea de lo que llevaban entre manos», pero callando a la vez que él tampoco ayudó al no transmitir a ese órgano la monumental crecida del Poyo.

Miguel Polo ha excusado su propia responsabilidad haciendo referencia continua a los autos de la jueza de Catarroja, hasta el punto de que Luis Santamaría le ha tenido que recordar que las responsabilidades que dirime la comisión de investigación del Senado son políticas y no judiciales. En este sentido, Luis Santamaría ha dejado clara su conclusión al señalar a Polo como «el responsable político» de las muertes de la DANA.

El senador popular ha iniciado su interrogatorio a Polo con una pregunta muy sencilla: «¿Cuándo avisó personalmente del desbordamiento del Poyo?». Santamaría ha tenido que repetir la pregunta dos veces, para terminar recibiendo de Miguel Polo la respuesta: «No se trata de lo que yo hiciera, porque yo no tenía ninguna responsabilidad sobre eso».

Miguel Polo ha echado también balones fuera a la hora de responder a las preguntas relacionadas con las obras hidráulicas que «hubieran salvado vidas», como le ha destacado el senador Santamaría. El político popular ha tenido finalmente que recordar a Polo que: «si las obras hidráulicas que debía haber ejecutado el Gobierno de Pedro Sánchez hubieran estado hechas, el 29 de octubre de 2024 se hubieran evitado todas las muertes».

En este sentido, Santamaría ha reprochado también a Polo que diferenciase entre unos valencianos de primera y otros de segunda. Los primeros, los que están al amparo de las obras antirriadas de la capital. Y, los segundos, los del área metropolitana. Y ha reprochado al PSOE que esas obras no se hicieron «porque creen [los socialistas] en el libre discurrir de los ríos y el alto valor ecológico de las cañas y de los nidos de ratas que proliferan en los cauces».