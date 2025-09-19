Polo reconoce que se enteró del desbordamiento del Poyo cuando ya había decenas de víctimas

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha asegurado que no tuvo conocimiento del desbordamiento del barranco del Poyo el día de la DANA a las 18:45 horas. Así se desprende de las declaraciones efectuadas por el responsable del Júcar en calidad de testigo en el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, en relación con este caso. A esa hora, la riada contaba ya con decenas de de víctimas, porque localidades como Paiporta, Catarroja y Masanasa, en la denominada zona cero de la DANA, se encontraban ya anegadas por el agua del Poyo.

En concreto, Miguel Polo ha manifestado en su declaración que en el parón del CECOPI, en torno a las 18:45, subió el jefe del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y alertó de que se había enviado un aviso del caudal del Poyo. Y ha manifestado también que el aviso se mandó a las 18:43 horas. Miguel Polo ha sostenido que se trataba de un caudal importante, pero que era congruente con los que estaba pasando en esos momentos en todos lados y que tampoco le llegó a sorprender.

Más tarde, el fiscal ha preguntado a Miguel Polo por qué por qué no se ofrecieron los datos del barranco del Poyo en la franja horaria que va de las 16:15 horas a las 18:43. Y si no se no se volvió a notificar hasta las 18:15, cuando ya se superaban los 1800 metros cúbicos por segundo.

Ha preguntado también el fiscal si esa decisión depende de un técnico del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), a lo que Polo ha respondido que esa información no era relevante, porque no había capacidad de reacción con esos datos.

Hay que recordar que OKDIARIO adelantó el 9 del presente mes de septiembre que la propia Confederación Hidrográfica del Júcar revelaba en un informe remitido a la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas sobre las causas de las inundaciones de la DANA de 2024 que sólo una de las 21 llamadas telefónicas que la propia Confederación califica como más relevantes de su presidente, Miguel Polo, estuvo dedicada al barranco del Poyo.

Fue una llamada de las 13:42 horas de aquel 29 de octubre. En ella, Miguel Polo habló con el agente medioambiental responsable de zona del Bajo Turia para conocer la «situación actualizada» de ese mismo río «y del barranco del Poyo». La Confederación agrega en su informe que: «No había nada significativo en esos momentos».