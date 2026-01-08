Entradas para el Racing – Barcelona: precio y cómo comprarlas para el partido de octavos de la Copa del Rey

En las últimas horas, y tras la realización del sorteo, ya se han conocido los emparejamientos de los octavos de final de la Copa del Rey, donde han emparejado al Albacete y al Real Madrid, al Deportivo de la Coruña y Atlético de Madrid y al Racing de Santander y FC Barcelona, entre los partidos más destacados. Por otro lado, la Cultural Leonesa se enfrentará al Athletic Club, el Burgos CF al Valencia, el Real Betis al Elche, la Real Sociedad medirá sus fuerzas ante Osasuna y, por último, el Deportivo Alavés se jugará el pase a cuartos frente al último equipo clasificado, el Rayo Vallecano.

Deportivo de La Coruña – Atlético de Madrid

Racing Club de Santander – FC Barcelona

Cultural y Deportiva Leonesa – Athletic Club

Albacete – Real Madrid

Burgos CF – Valencia

Real Betis – Elche

Real Sociedad – CA Osasuna

Deportivo Alavés – Rayo Vallecano

Cuándo y dónde se juega el Racing – Barcelona

No obstante, en las próximas líneas nos centraremos en uno de los partidos por excelencia y más destacado de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey 2025-2026: el Racing de Santander-FC Barcelona. Dos históricos de nuestro fútbol que buscarán clasificarse para la siguiente ronda del torneo del KO a partir de las 21:00 horas del próximo jueves 15 de enero, en el impresionante y mítico escenario de El Sardinero, que estará completamente a rebosar para recibir a uno de los mejores equipos del fútbol español y mundial.

El resto de emparejamientos, por otro lado, arrancarán dos días antes, precisamente, con el Cultural-Athletic, Real Sociedad-Osasuna y Albacete-Real Madrid, que al igual que ocurre con el Depor-Atlético podría estar pendiente de cambio dependiendo de lo que ocurra este jueves en la segunda semifinal de la Supercopa en el derbi madrileño. Por último, el miércoles 14 también se disputará el Real Betis-Elche en La Cartuja y el Alavés-Rayo, mientras que el jueves jugarán los ya citados Racing-Barça y Burgos-Valencia, todos ellos a partir de las 21:00 horas.

⏰ Orden de juego de los 𝗼𝗰𝘁𝗮𝘃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 de la #CopaDelReyMAPFRE.#LaCopaMola pic.twitter.com/XG3T6MmkI4 — RFEF (@rfef) January 8, 2026

Horarios

Martes 13 de enero

CyD Leonesa – Athletic Club, a las 21:00 horas (Movistar Plus)

Real Sociedad – Osasuna, a las 21:00 horas (Movistar Plus)

Horarios del miércoles 14 de enero

Real Betis – Elche CF, a las 21:00 horas (Movistar Plus)

Deportivo Alavés – Rayo Vallecano, a las 21:00 horas (Movistar Plus)

Horarios del jueves 15 de enero

Racing de Santander – FC Barcelona, a las 21:00 horas (Movistar Plus+)

Burgos – Valencia CF, a las 21:00 horas (Movistar Plus+)

Dos incógnitas (13 o 14 de enero, según resultado en Supercopa)

Albacete Balompié – Real Madrid, a las 21:00 horas (La 1)

Deportivo de La Coruña – Atlético de Madrid, a las 21:00 horas (Movistar Plus)

Cuánto cuestan las entradas para el Racing – Barcelona de Copa

El Real Racing Club, tras conocer a su rival en los octavos de Copa, ha puesto las entradas a la venta y ya se conocen los precios para poder disfrutar del choque entre estos colosos del fútbol español. Tal y como destacó el propio club a través de su página web oficial, «los precios de las localidades para adulto oscilan entre 30 y 70 euros, en tanto que los menores de 18 años podrán acceder al estadio desde 12 y 18, respectivamente, si son infantiles (de 6 a 13 años) o junior (de 14 a 17 años).

Por otro lado, también han dejado claro que sus socios abonados tendrán «reservado su asiento»: «Los abonados verdiblancos de la temporada 2025/26 tienen reservado su asiento hasta las 23:59 del sábado 10 de enero con los siguientes descuentos».

«Abonados Oro: acceso gratuito con su carnet (no es necesario realizar ninguna operación)

Abonados Plata: acceso gratuito con su carnet (no es necesario realizar ninguna operación)

Resto de los abonados: 40% de descuento en su asiento, debiendo sacar la correspondiente entrada».

‼️ Racinguistas, os recordamos que mañana, a partir de las 11:00, comenzará la venta tanto en la taquilla física de El Sardinero como a través del https://t.co/JXMRNw64a3 ⚠️ Cada abonado que acuda físicamente a la taquilla, podrá llevar consigo un máximo de 4 carnets y deberá… pic.twitter.com/y8S8MpzCs3 — Real Racing Club (@realracingclub) January 7, 2026

Cómo comprar entradas para el Racing – Barcelona de Copa del Rey

El Racing, por otro lado, también ha dejado claro el método de cómo conseguir las entradas para el esperado partido ante el FC Barcelona: «A las 11:00 de mañana jueves, 8 de enero, comenzará la venta tanto en la taquilla física de El Sardinero como a través del Portal del Abonado en la página web. Cada abonado (Oro, Plata y el resto) podrá comprar una única entrada adicional sin descuento hasta fin de existencias. Los Simpatizantes, por su parte, podrán adquirir únicamente su localidad (también hasta fin de existencias)».