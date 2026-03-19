Vuelve la lluvia a Madrid y la AEMET lo ha confirmado: el giro que llega a partir de este día

El giro que llega a partir de este día puede cambiarlo todo, la AEMET avisa de que vuelve la lluvia a Madrid. Esta recta final de la semana puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que realmente cada fenómeno puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Esta recta final del invierno puede darnos algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

El corazón de España ha vivido una montaña rusa de temperaturas y de fenómenos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que pudiera ser importante. Tocará saber cómo nos recibe este fin de semana o estas puertas al fin de semana en las que podemos tener un importante cambio. Sin duda alguna, tendremos que empezar a ver llegar algunos fenómenos que no esperaríamos hasta estos días. Un destacado giro de guion que puede hacer que cambiemos de planes en estas próximas jornadas que hasta la fecha desconocíamos.

El giro que llega a partir de este día

Hay un importante giro que llega a partir de este día, una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca, con algunas novedades que pueden acabar siendo una tendencia al alza. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

En un invierno en el que hemos tenido un tren de borrascas, en el que el frío ha sido el protagonista. Tocará empezar a ver llegar una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Es hora de ver qué nos está esperando en esta primavera en la que parece que volveremos a tener que sacar el paraguas más de una vez. En un mes de marzo en el que tendremos que ver llegar una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que quizás hasta el momento no sabíamos.

Los expertos de la AEMET han lanzado un importante aviso ante lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede jugar en nuestra contra.

La AEMET confirma que vuelve la lluvia a Madrid

La lluvia vuelve a Madrid y la AEMET confirma lo que puede llegar a España, será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar. Con la mirada puesta a esta situación que puede acabar siendo la que nos golpeará de lleno en estos días.

Tal y como nos explican estos expertos: «Cielos nubosos de nubes medias y altas aumentando en horas centrales a cubierto con probabilidad de lluvias débiles generalizadas y algún chubasco disperso. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en descenso generalizado, localmente notable. Vientos flojos variables en la Sierra y de componente este en el resto, tendiendo durante las horas centrales a sureste en todo el territorio». De cara a el fin de semana, se avecinan cambios que también afectarán al resto del país.

Tal y como nos explican estos expertos: «La borrasca Therese dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas en las islas Canarias, ocasionalmente con tormenta, y que se prevén fuertes y persistentes en las islas montañosas, siendo de carácter ocasional en las islas más orientales. Nevará con probables acumulados significativos por encima de 1800/2000 metros. En menor medida la borrasca también afectará al tercio suroeste peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en Extremadura y Andalucía occidental con baja probabilidad de ser fuertes y persistentes en Huelva. Por otro lado la entrada de humedad desde el Mediterráneo dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en los tercio este y nordeste peninsulares, Estrecho y Melilla, con bancos de niebla matinales en zonas altas y lluvias débiles en la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña, también probables en el Estrecho y Melilla, así como chubascos vespertinos en el entorno pirenaico, también posibles ocasionalmente en Baleares. Cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto, y por la tarde nubosidad de evolución en montañas. Posible calima ligera en el sur y oeste peninsular. Temperaturas máximas en aumento en la mitad suroeste peninsular y en descenso en el resto, notable en el entorno pirenaico, Cantábrico oriental e interiores de la Comunidad Valenciana y aledaños. Mínimas en aumento en Baleares, Andalucía occidental y litorales del este y sureste peninsular, con descensos en montañas del tercio oriental y oeste de la meseta Norte; pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cumbres del Pirineo, Ibérica y Canarias».

Siguiendo con la misma explicación: «Precipitaciones fuertes y persistentes, localmente con tormenta, en las islas Canarias, con acumulados significativos de nieve en cumbres y rachas muy fuertes de viento de componente oeste. También rachas muy fuertes de levante en Cádiz y Almería y de viento del sur en el Cantábrico oriental».