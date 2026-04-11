El aviso inédito de Jordi Hurtado por lo que va a ocurrir este domingo en ‘Saber y ganar’: «Algo nunca visto»

Jordi Hurtado ha anunciado un momento «histórico» en el espacio de Saber y ganar y ha desatado la expectación en RTVE. El presentador Jordi Hurtado ha generado una fuerte expectación entre los seguidores de Saber y ganar tras anunciar que el programa vivirá este domingo 12 de abril un acontecimiento «histórico» y «nunca visto» en su larga trayectoria en RTVE.

El mensaje fue lanzado al final de la última emisión del concurso, cuando el presentador se ha dirigido directamente a la cámara para adelantar que los telespectadores se encontrarán con una sorpresa que, según sus palabras, «va a marcar un antes y un después».

«No se lo pierdan»

«Este próximo domingo no se pierdan el programa porque va a ocurrir algo nunca visto», advirtió Hurtado en un tono especialmente enfático, insistiendo en que se trata de un contenido «muy especial, increíble». Sin ofrecer más detalles, el presentador dejó completamente abierto el misterio, lo que ha provocado todo tipo de especulaciones entre la audiencia habitual del concurso.

El mensaje fue interpretado como una estrategia para reforzar la expectación de cara a una emisión que ya de por sí es habitual en la franja de fin de semana.

📢 Ya lo dijo ayer Jordi Hurtado… ¡Se viene algo grande en #SaberyGanar este fin de semana! 📅 Sábado y Domingo a partir de las 15:30 horas pic.twitter.com/AlgTqFwDFp — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) April 11, 2026

Un formato histórico de la televisión

Saber y ganar es uno de los concursos más longevos de la televisión en España y un referente dentro de la programación cultural de RTVE.

El programa, emitido desde finales de los años 90, ha mantenido una audiencia fiel gracias a su formato de preguntas, su tono divulgativo y la figura inconfundible de Jordi Hurtado, convertido en uno de los rostros más reconocibles de la televisión española.

El misterio crece entre los telespectadores

La expectación no ha dejado de aumentar también por las declaraciones de la voz en off del programa, Elisenda Roca, que añadió más suspense al asegurar que los espectadores “van a aplaudir, gritar y sentir piel de gallina”, sin aportar ninguna pista concreta sobre lo que ocurrirá.

Este tipo de mensajes ha alimentado la intriga en redes sociales, donde muchos seguidores del concurso intentan anticipar cuál será la sorpresa preparada por el equipo del programa.

Emisión especial este domingo

La emisión especial tendrá lugar este domingo 12 de abril a las 15:30 horas, en la programación habitual del fin de semana de RTVE.

El programa, presentado también en sus ediciones de fin de semana por Rodrigo Vázquez y Núria Ramírez, mantiene el secreto absoluto sobre el contenido del anuncio, lo que ha convertido esta entrega en una de las más esperadas de la temporada.

Expectación máxima

Por el momento, no existe ninguna confirmación oficial sobre la naturaleza del acontecimiento anunciado. La estrategia de mantener el misterio ha logrado su objetivo: aumentar la atención mediática y la conversación en torno al concurso.

Habrá que esperar a la emisión para comprobar si se trata de un cambio en el formato, una participación especial, un récord o algún otro giro inesperado en la historia del programa.

Mientras tanto, la audiencia de Saber y ganar permanece a la espera de descubrir qué se esconde detrás de este “momento histórico” anunciado por Jordi Hurtado.