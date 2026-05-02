Simeone reconoce el trabajo de Fernando Torres en el Atlético: «Luque y Cubo son trabajo suyo»

Simeone elogió a Fernando Torres en la sala de prensa de Mestalla tras la victoria del Atlético de Madrid en casa del Valencia y reconoció el gran trabajo de la cantera del conjunto rojiblanco después de que Iker Luque y Miguel Cubo debutasen con el primer equipo, dándole la victoria al equipo colchonero.

«No me sorprende (el nivel de los canteranos). Cuando uno está en el Atlético de Madrid tiene que tener estas características. Necesitamos de ellos, los tres partidos que tuvimos que jugar con más chicos fueron Sevilla, que no merecimos perder, y Elche, que la expulsión nos condicionó. Hoy hicimos un partido completo y respondieron», comenzó señalando Simeone en sala de prensa.

Simeone habló de los dos goleadores Iker Luque y Miguel Cubo: «Cubo tiene calidad, le dejé claro antes del partido lo que necesitamos para contar con futbolistas como él, tiene talento e Iker tiene lo que se vio, es explosivo, con velocidad. Son trabajo de Fernando Torres, es un premio para el Atlético de Madrid».

«Siempre queremos ganar. No siempre se gana, pero veía a los chicos que estaban haciendo un buen trabajo. Nos lo merecimos. Necesitábamos hacer un partido como lo hicieron, con trabajo, con jerarquía, ahora a descansar y pensar en el partido del martes», expresó el entrenador del Atlético de Madrid tras ganarle al Valencia este sábado.

Preguntado por Nahuel Molina, dijo que «el mejor juego de Molina está en las transiciones, en mitad de cancha hacia adelante, tiene tiro, tiene gol, tiene asistencia». «Algunas veces lo puede dar cuando está más ofensivo como hoy, tenía el partido pensado cómo pasó, aprovechar ese trabajo de ruptura de Molina con los chicos», concluyó Simeone ante los medios de comunicación.