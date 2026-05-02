Los niños de la cantera llenan de moral al Atlético de Madrid para la Champions

Los niños de la cantera del Atlético de Madrid le regalaron la victoria al equipo rojiblanco en Mestalla (0-2) y lo llenaron de moral para afrontar la vuelta de las semifinales de la Champions en Londres. Simeone alineó a cuatro canteranos en su once titular y posteriormente sacó a dos más. Los dos últimos, Iker Luque y Miguel Cubo, fueron los autores de los goles que meten en un lío clasificatorio al Valencia.

La calma antes de la tormenta es lo que jugaba el Atlético de Madrid en Mestalla contra el Valencia. Una batalla entre dos guerras mucho más importantes. Tras el empate ante el Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions y a tres días de la vuelta en Londres, Simeone tiró de rotaciones masivas. Todo a la Copa de Europa.

Cuatro canteranos alineó Simeone en su once titular en Mestalla: Julio Díaz, Boñar, Morcillo y Rayane. Una clara muestra de intenciones de reservar a sus mejores jugadores para la Champions. El resto de la alineación rojiblanca la completaron Musso, Molina, Le Normand, Lenglet, Mendoza, Vargas y Almada.

El Valencia todavía tenía la esperanza de jugar Europa, pero para ello tenía que ganar. Perder le volvía a meter en el lío del descenso con solamente cuatro jornadas por disputarse. Y empezó mejor el Atleti, con una gran ocasión de Mendoza dentro del área en el minuto 15 que sacó bien colocado Dimitrievski.

Un partido sin juego

Dos minutos después, Nahuel Molina estuvo muy cerca de marcar uno de los goles de la temporada. El argentino le pegó casi desde el centro del campo y su remate pegó en la cruceta. Poquísimo el Valencia en la primera parte. Solamente dejó un remate de Ramazani desde la frontal a la media vuelta al palo. Nada más.

Rayane era el delantero del Atlético en Mestalla en un once inédito y tuvo su gol en el 36 con remate de cabeza desviado. Gozó de más ocasiones el equipo rojiblanco en una primera parte sin mucha más emoción y poco fútbol.

Movió el banquillo Corberán para sacar a Hugo Duro y Diego López. El Valencia estaba obligado a dar un paso adelante que no estaba dando. Justo antes, volvió a perdonar Rayane. Y hasta ahí llegó su oportunidad. Simeone hizo dos sustituciones en el 63. Quitó a dos canteranos y sacó a otros dos. Rayane y Morcillo fueron para que entrasen Miguel Cubo e Iker Luque.

Hasta el 72 no volvió a mover Simeone el banquillo en un partido donde no pasaba nada. Fue en ese momento cuando el entrendor argentino sí sacó a dos jugadores titulares. Griezmann y Koke al césped en el tramo final por Almada y Mendoza.

Iker Luque cumple su sueño con el Atlético

Corberán sacó a Jesús Vázquez y Danjuma con pitos en Mestalla. El partido del Valencia estaba siendo muy pobre. Tanto, que justo después de los cambios llegó el gol que inició la gran bronca en el estadio valencianista. El Atleti marcó el primero y se puso por delante en el marcador.

Iker Luque, debutando con el primer equipo del Atlético de Madrid, adelantó al conjunto rojiblanco en Mestalla en el minuto 74. El canterano recibió un buen pase de Vargas en la frontal y no se lo pensó. Le pegó con la zurda, pegada al palo, y golazo. 0-1 y mazazo para Coberán.

Se dejó ir el Valencia y el Atlético de Madrid hizo más daño en la herida. Balón largo en el 83 hacia Griezmann, pase para otro canterano como Miguel Cubo y otro gol de otro niño rojiblanco. Pitó fuera de juego el asistente, pero el VAR ratificó que era tanto legal. Los chavales del Atleti le daban la victoria en Liga a Simeone.

Lo intentó el Valencia hasta el final sin mucha esperanza con un gol anulado en el descuento a Sadiq. A la contra, el Atleti pudo marcar el tercero con otra gran ocasión de Luque. Tres puntos que dejan al Atlético de Madrid a cinco puntos del Villarreal y al cuadro valencianista con 39 puntos, a cinco del descenso.