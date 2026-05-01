Simeone y las rotaciones para la Champions: «Vamos a Valencia con los que están mejor para competir»

Vuelve el Atlético de entreguerras. Con el cuerpo en Liga, pero la mente en Champions. Entre las dos batallas con el Arsenal por la final de Budapest aparece un Valencia necesitado de puntos para espantar definitivamente la amenaza del descenso. Tres partidos en siete días, el día a día rojiblanco esta temporada. En Mestalla se presentará el equipo de Simeone con rotaciones bidireccionales. Por la Champions que viene y por el estado físico de varios jugadores.

«Aunque no hubiese partido el martes, Giuliano, Sorloth, Giménez, Julián Álvarez no habrían llegado al sábado. Está más que claro que vamos a ir con los que están mejor para competir mañana. Me lo pide la forma de los jugadores, hay chicos que el otro día terminaron con molestias. Necesitamos gente fresca para competir, que es lo que nos importa. Espero muchas cosas de ellos. Tienen la responsabilidad de estar en el Atlético», inició Simeone.

El Atlético tendrá las piernas en Mestalla, pero la cabeza, al menos por el rabillo del ojo, en la Champions. Lo quiere evitar Simeone, «Tenemos que pensar en el partido de mañana, en alcanzar al Villarreal y hacer un partido importante ante un Valencia con la presión de su gente y la intensidad que tiene desde la llegada de su entrenador. No me imagino otro partido que no sea ese», analizó Simeone.

El Cholo expresó sus sensaciones para este final de temporada. «Me siento en paz. Estoy dando el máximo, mis jugadores también dan el máximo. Es lo que necesito. Ver esa energía que va de la mano de lo que venimos trabajando durante 14 años. Un camino largo, con dificultades. Muy difícil llegar a donde llegamos esta temporada, es un regalo que el equipo se hace a sí mismo. Ojalá lo podamos llevar adelante hasta el final. La ilusión siempre está alta y la fe, más alta todavía», añadió Simeone.

Ante el Valencia habrá varios canteranos en la convocatoria y alguno en la alineación titular. «No es tan fácil decir que ya están para acompañar totalmente al primer equipo. Están en los pasos previos, como hicieron todos para pasar del B a jugar en Primera. Muestran calidad. No hay edad en el fútbol, sino jerarquía, personalidad, ilusión, fe en lo que uno tiene. Hay chicos que muestran cosas importantes y lo bueno será que cuando les toque jugar lo demuestren en el campo», explicó Simeone.