Un jugador del Arsenal provoca una tangana con Simeone y su hijo por pisar el escudo del Atlético

El Atlético-Arsenal fue una montaña rusa de emociones que no estuvo exenta de polémica. Más allá de un penalti repleto de penaltis y decisiones arbitrales, ambos equipos estuvieron cerca de tener una tangana al terminar el partido por una pifia de Ben White después de pisar el escudo del Atlético. Un gesto que vio Giuliano y que casi desencadena una pelea que se evitó gracias a Simeone.

El defensa inglés, autor del penalti a favor del Atlético tras una mano dentro del área, fue al túnel de vestuarios y, sin darse cuenta, pisó el escudo rojiblanco que estaba pintado en el césped del Metropolitano. Giuliano, que estaba muy cerca de él, vio el gesto y fue rápidamente a recriminarle. Al ir el argentino, Ben White respondió que no se había percatado de que estaba ahí, pero no especialmente en un tono de arrepentimiento.

Fue entonces cuando apareció Simeone que, en un intento de separar a su hijo del jugador del Arsenal, le dio varios manotazos en la espalda. Ben White no fue precisamente complaciente y le empujó, lo que provocó que jugadores del Atlético y Arsenal tuvieran que ir rápidamente a separar en un cruce de recriminaciones fruto de la tensión del partido, según captó Marca,

Aunque todo parece fruto de un malentendido, al Atlético no le gustó nada, ya que considera como una falta grave de respeto al club y a la deportividad. Una ley no escrita que la mayoría de clubes siguen en todos los estadios, esquivando o hasta saltando los escudos pintados en campos para evitar pisarlos. Ninguno de los dos entrenadores lo comentó en la rueda de prensa posterior al partido, pero fue más leña al fuego en un partido donde las decisiones arbitrales fueron decisivas. No fue el primero ni será el último, pero las matrículas parecen estar apuntadas para el partido de vuelta de Londres con un billete a la final de la Champions en juego.