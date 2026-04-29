Así queda el cuadro de las semifinales de la Champions League: resultados de los partidos

Las semifinales de la Champions League han afrontado esta semana sus partidos de ida, en el Parque de los Príncipes y en el Metropolitano. Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid y Arsenal disputaron la ida de las semifinales de la máxima competición entre martes y miércoles. El primero entre franceses y alemanes disputado el martes fue una oda al fútbol en el que el PSG se impuso por 5-4, mientras que Atleti y Arsenal empataron a uno.

Después de la eliminatoria de ida celebrada el martes en el Parque de los Príncipes, el miércoles se jugaba en el Metropolitano el otro partido. El partido estuvo marcado por la intensidad defensiva de ambos equipos. La fuerte presión de los dos conjuntos hizo que no lucieran mucho los ataques en los primeros 45 minutos. El Arsenal se adelantó con un penalti anotado por Gyokeres casi en la última jugada del encuentro, y Julián, en la segunda mitad, también desde el punto de penalti, empató el choque.

En el partido de París, disputado el martes, se impusieron los de Luis Enrique por 5-4. Un duelo marcado por la locura. El Bayern se adelantó desde los once metros por medio de Harry Kane, pero los parisinos le dieron la vuelta antes del descanso con goles de Kvaratskhelia, Joao Neves y Dembélé. Olise había hecho el 2-2 en el 41, pero Ousmane puso con ventaja a los parisinos de nuevo. Ya en la segunda mitad, Kvaratskhelia y Dembélé colocaron el 5-2, pero los bávaros respondieron con tantos de Upamecano y Luis Díaz.

Ida de semifinales de Champions

La ida de las semifinales de Champions League comenzó con una oda al fútbol entre PSG y Bayern. Los parisinos reinaron en la locura (5-4), pero la eliminatoria se quedó abierta tras la gran respuesta de los de Vincent Kompany. Los bávaros comenzaron ganando, los locales le dieron la vuelta (2-1), empató el Bayern (2-2) y un doblete de Dembélé y otro tanto de Kvaratskhelia colocaron a los de Luis Enrique 5-2. Parecía que el partido estaba visto para sentencia, pero el conjunto germano reaccionó y se puso 5-4. Un resultado que lo deja todo abierto para la vuelta.

En la otra semifinal, Atlético y Arsenal empataron a uno en el Metropolitano con dos goles de penalti. Primero se adelantaron los londinenses con gol de Gyokeres. El árbitro neerlandés, Danny Makkelie, señaló los once metros por un supuesto empujón de Hancko, cuando es el jugador del Arsenal el que choca con el central rojiblanco. Ya en la segunda mitad, Julián Álvarez, también de penalti, empató. Makkelie señaló otro lanzamiento desde los once metros en favor de los gunners, pero tras verlo en el VAR lo anuló. Los rojiblancos tuvieron varias ocasiones para ponerse por delante pero se toparon con David Raya y el larguero.

Los resultados de la ida de semifinales de Champions