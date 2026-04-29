Cómo va el Atlético de Madrid – Arsenal en directo: resultado y goles del partido de Champions League hoy en vivo online (1-1)
Sigue en directo el Atlético-Arsenal de semifinales de la Champions League
Horario y dónde ver por televisión el Atlético-Arsenal
Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentan este miércoles en el partido de ida de las semifinales de la Champions League. El Metropolitano acoge un partidazo entre rojiblancos y gunners que buscan la final contra el ganador de la otra eliminatoria que disputan PSG y Bayern. Sigue en vivo y en directo en OKDIARIO el Atlético-Arsenal de la Champions League.
Sigue en directo el Atlético-Arsenal de la Champions League
Atlético y Arsenal disputan un partido por todo lo alto este 29 de abril en las semifinales de la Champions League. Este miércoles se disputará el partido de ida en el Metropolitano y la eliminatoria camino de la final se resolverá el próximo martes 5 de mayo en el Emirates de Londres. Ambos buscan clasificarse para la final de la Champions League que se disputará este 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.
El Atlético de Madrid disputará la sexta semifinal de Champions League en su historia, tras haberse metido entre los cuatro mejores equipos del torneo en las ediciones de 58-59, 70-71, 73-74, 13-14, 15-16 y 16-17. En tres ocasiones consiguió sacar billete para la final y el cuadro rojiblanco aspira a llegar a la cuarta final de su historia, la tercera desde que Diego Simeone asumió como entrenador del Atlético de Madrid.
El Atlético-Arsenal será dirigido por Danny Makkelie, el árbitro nacido en Curazao, que pertenece a los Países Bajos. Policía de profesión, ha pitado en siete ocasiones al cuadro rojiblanco con un balance de tres victorias, tres empates y una derrota. Fue el árbitro que pitó aquel famoso duelo de Anfield en el que el Atlético selló su clasificación contra el Liverpool unos días antes de que estallara la pandemia.
Podrás seguir el partido de semifinales que enfrenta a Atlético y Arsenal en el directo que ofreceremos en OKDIARIO, donde te informaremos de todo lo que sucede antes, durante y después de las semifinales de la Champions League.
Min 69
Revolución de Arteta
Arteta mueve el banquillo. Salen Madueke, Martinelli y Gyökeres; entran Gabriel Jesús, Saka y Trossard.
Min 66
El Atlético encierra al Arsenal
Roza el segundo el Atlético contra el Arsenal. El cuadro rojiblanco encierra a los gunners, que se defienden como pueden. Raya sacó un balón que se iba a gol y después Lookmann pudo hacer el segundo.
Min 64
¡Al larguero Griezmann!
¡Al palo Griezmann! Qué ocasión del Atlético. El francés la colocó en la escuadra y el travesaño evitó el segundo del Atlético.
Min 60
Aprieta el Atlético
Busca ahora el segundo, el Atlético de Madrid. Va con todo el equipo de Simeone a por el segundo. El gol de Julián ha sido un soplo de aire fresco para los rojiblancos.
Min 58
Arteta quita a Ödegaard
Arteta saca del campo a Ödegaard y entra Eze. Partido muy flojo del ex del Real Madrid.
Min 56
¡¡GOOOL DE JULIÁN!!
Gol del Atlético de Madrid, gol de Julián Álvarez. No falló el argentino y el Atlético empata la eliminatoria. 1-1.
Min 55
¡Penalti a favor del Atlético!
Penalti claro por mano de Ben White dentro del área. Makkelie pitó la pena máxima tras consultar con el VAR.
Min 53
¡Doble ocasión del Atlético!
¡Ha tenido el empate el Atlético en dos ocasiones! Primero David Raya paró ante Lookman y después Gabriel sacó un disparo de Griezmann que iba al fondo de la red.
Min 49
Uyyy Julián
Cantó gol el Metropolitano después de un lanzamiento de falta de Julián que se marchó al lateral de la red. Qué disparo del argentino.
Min 46
Arranca la segunda mitad
Sale con todo el Atlético en esta segunda mitad. Necesita al menos igualar el partido el cuadro rojiblanco.
Cambio en el Atlético
Simeone saca a Giuliano y da entrada a Le Normand. Llorente pasa al centro del campo en la sgunda mitad.
Descanso
Final de la primera parte en el Metropolitano. Protesta Koke la decisión de Makkelie después del penalti. Se va 0-1 abajo en el marcador el cuadro rojiblanco en la ida de las semifinales de la Champions. La primera parte no ha tenido mucho más allá de algunos acercamientos protagonizados por Julián. Decide un penalti muy discutido.
Min 45
Gol de Gyökeres
Se adelanta el Arsenal en el Metropolitano. Marcó Gyökeres el penalti. A punto estuvo de pararlo Oblak. Se adelanta el equipo inglés con un penalti bastante discutido.
Penalti a favor del Arsenal
Hancko hizo falta a Gyökeres dentro del área y Danny Makkelie pita penalti. Parece poca cosa. Protesta Simeone, pero el árbitro holandés ni va a acudir al VAR.
Amenaza el Atlético
Buena contra del Atlético de Madrid que ha desembocado con Julián con el balón dentro del área. Estuvo lento el argentino al que le rebañaron el balón. Es la primera vez que el cuadro rojiblanco ha podido correr.
Min 36
Vuelve a intentarlo Julián
Lo vuelve a intentar Julián, que está siendo el mejor futbolista del Atlético. Ahora le pegó desde fuera, pero su disparo se topó con Gabriel.
Min 31
A punto Madueke
Buena ocasión de Madueke, que ha estado a punto de hacer el primero del Arsenal. Le pegó bien con la izquierda al palo largo de Oblak y el balón besó el palo derecho de la portería del Atlético.
Min 29
Lo intenta Julián
Lo intentó ahora Julián con un remate de cabeza imposible que se marchó por encima del larguero. Ruggeri la puso desde la izquierda, pero no era el mejor balón para rematar.
Min 25
Sin ocasiones
Minutos de tanteo entre Atlético y Arsenal cuando llegamos al ecuador del partido. Se vaticinaba una eliminatoria a pocos goles… y puede que así sea.
MIn 18
Así recibió el Metropolitano al equipo
Así han captado las cámaras de OKDIARIO el recibimiento del Metropolitano a los jugadores del Atlético. Con una lluvia de papel higiénico, como en antaño. Espectacular.
Min 15
Responde Ödegaard
Qué ocasión ahora del Arsenal. Buena contra del equipo inglés y el disparo a placer de Ödegaard fue bloqueado por un defensa del Atlético.
Min 14
Paradón de Raya ante Julián
Primera del Atlético de Madrid. Qué buena jugada de Julián Álvarez y qué tiro se ha sacado de la manga el argentino. Sacó una buena mano David Raya.
Min 12
Control del Arsenal
Controla ahora el Arsenal el partido de forma total. El Atlético está en bloque muy bajo esperando una contra. Ödegaard maneja todos los movimientos ofensivos de los de Arteta.
Min 8
Salva Giuliano
Providencial Giuliano, que ha cortado un balón que dejaba en mano a mano a uno de los atacantes del Arsenal. Acción de valor gol del extremo argentino.
Min 7
¡Primera del Arsenal!
Primer susto del Arsenal al Atlético de Madrid. Buen centro de Madueke desde la derecha y se estorbaron entre Martinelli e Hincapié a la hora de rematar. A punto de hacer el primero, el cuadro gunner.
Min 3
Imprecisiones en el Arsenal
Ha comenzado el partido con muchas imprecisiones el Arsenal. De momento, el Atlético está más activo y Lookman ya ha amenazado una vez.
Min 1
Comienza el partido
Pone el balón en juego, el Atlético.
Suena el himno de la Championsssss
Suena el himno de la Champions después de una lluvia increíble de papel higiénico en el Metropolitano. Ahora los operarios tendrán que retirarlo.
Ambientazo en el Metropolitano
Qué ambientazo hay en el Metropolitano. El estadio ha colgado el cartel de ‘no hay billetes’ y 70.000 aficionados estarán presentes en el Atlético-Arsenal. A diez minutos del inicio ya está lleno el campo.
Felipe VI en el Metropolitano
«Es un honor que esté aquí Felipe VI», ha dicho Enrique Cerezo, que ha confirmado la presencia de su majestad en el Atlético-Arsenal.
¿Dónde ver el partido?
El Atlético-Arsenal se podrá ver por televisión a través del canal Liga de Campeones de Movistar+. Consulta AQUÍ todo lo que debes saber sobre el horario y la televisión del mundo que emiten este partido.
El recibimiento desde arriba
Movistar+ ha publicado un vídeo sobre el recibimiento al bus del Atlético visto desde arriba. Sencillamente espectacular.
No es una tarde cualquiera para los 𝒓𝒐𝒋𝒊𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔.
🆚 Atlético de Madrid – Arsenal
🎙️ @HelenaCondis @carlosplus @MundoMaldini @AlvaroBenitoV @Rsierraplus @m_marchante
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— Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 29, 2026
Ya calientan los jugadores
Los jugadores de Atlético y Arsenal ya calientan sobre la hierba del Metropolitano. El estadio comienza a llenarse. Queda media hora para el partidazo del año en la capital.
A por la cuarta final
El Atlético jugará su sexta semifinal en la Champions League tras haber estado entre los cuatro mejores en las ediciones de 58-59, 70-71, 73-74, 13-14, 15-16 y 16-17. El conjunto colchonero busca su cuarta final.
El árbitro del Atlético-Arsenal
Danny Makkelie será el árbitro del Atlético-Arsenal de la ida de las semifinales de la Champions League. El policía nacido en Curazao tiene un balance de tres victorias, tres empates y una derrota con el equipo rojiblanco.
Brutal recibimiento al Atlético
Este ha sido el brutal recibimiento de la afición al Atlético en el Metropolitano. Espectacular.
🏟️📍 ¡Brutal recibimiento al Atleti en su llegada al Metropolitano para la #UCL!
📹 @nicorodrigz pic.twitter.com/bqgLVNX34X
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 29, 2026
¡Ya hay 11 del Atlético!
Ya tenemos el once oficial del Atlético de Madrid. Es este: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann y Julián.
XI 🔴⚪ pic.twitter.com/TbgxdO7gR0
— Atlético de Madrid (@Atleti) April 29, 2026
Once oficial del Arsenal
Ya hay alineación oficial del Arsenal: David Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Odegaard; Madueke, Gyökeres y Martinelli.
Cerezo zanja el ‘caso Julián’
Enrique Cerezo ha hablado después de la comida de directivas y ha zanjado el tema Julián, que seguirá en el Atlético. «Volver a insistir sobre lo de Julián Álvarez me parece ya hiriente», ha dicho el presidente.
Dónde ver el Atlético-Arsenal
Consulta AQUÍ toda la información necesaria sobre el horario y las televisiones que retransmiten en todo el mundo el Atlético-Arsenal de la Champions League.
La previa del Atlético-Arsenal
«Primera parada a Budapest. Puedes consultar AQUÍ la previa del Atlético-Arsenal de las semifinales de la Champions League.
Los onces están al caer
En unos minutos se publicarán las alineaciones oficiales de Atlético y Arsenal. Julián Álvarez apunta a titular y la gran duda en banda es si entrará Baena o Lookman.
Otra gran noche de Champions
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la que será otra gran noche de Champions en la que Atlético y Arsenal se enfrentan en el Metropolitano.
Min 75
La tiene Lookmannnnnn
La ha tenido ahora Lookman. El jugador del Atlético se plantó solo dentro del área y mandó el balón a las manos de David Raya. Blocó bien el portero de la selección española.