La imagen de la Champions: así fue el recibimiento con rollos de papel higiénico en el Atlético-Arsenal

La afición del Atlético hizo un llamamiento a través de redes sociales. «Llevemos rollos de papel higiénico y tirémoslos a la salida de los jugadores». Dicho y hecho. Comenzaron a desfilar los 22 protagonistas y el cuarteto arbitral cuando el Metropolitano se tiñó de blanco. Como antaño, como ocurrió en el Vicente Calderón cuando el Atlético estaba en Segunda División. Los prolegómenos del duelo de Champions entre Arsenal y Atlético se vivieron bajo una atmósfera vibrante trasladada al terreno de juego.

Convergen Atlético y Arsenal, dos equipos de idiosincrasia similar, en la pelea por un puesto en la final de la Champions. Dos clubes a los que el fútbol les ha dado más cruces que caras, solo a uno le sonreirá la moneda. Son las séptimas semifinales para el Atlético; cuartas para el Arsenal. Terceras para Simeone; segundas para Arteta. Tres finales alcanzaron los rojiblancos; una los gunners. Solo uno reirá a final de la próxima semana.

Nunca ha desistido el Atlético por la Champions, menos aún Simeone, que tiene metido en la cabeza hacer campeón de Europa al equipo rojiblanco desde aquellas finales perdidas en 2014 y 2016. La primera se escapó entre el minuto 93 y una inaguantable prórroga en Lisboa. La segunda se fue en los penaltis en Milán. Las dos, contra el Real Madrid. Quiere otra final el Atlético. Es la revancha contra su esquiva historia en la Liga de Campeones, también el desquite del título de la Copa del Rey perdido hace diez días.

El Rey Felipe preside la Champions entre Atlético y Arsenal

El Rey Felipe ha aparecido por sorpresa en el estadio Metropolitano para animar al Atlético de Madrid en su duelo de semifinales de Champions League ante el Arsenal. El jefe del Estado preside el partido y su presencia en el encuentro no estaba en la agenda de la Casa Real. Sin embargo, Felipe VI estuvo en el campo del Atlético de Madrid para este importante encuentro para el conjunto rojiblanco.