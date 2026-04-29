El Rey Felipe ha aparecido por sorpresa en el estadio Metropolitano para animar al Atlético de Madrid en su duelo de semifinales de Champions League ante el Arsenal. El jefe del Estado preside el partido y su presencia en el encuentro no estaba en la agenda de la Casa Real. Sin embargo, Felipe VI estuvo en el campo del Atlético de Madrid para este importante encuentro para el conjunto rojiblanco.

Así, el monarca vuelve a demostrar su apoyo al fútbol español y, en este caso al Atlético de Madrid, que es el único equipo de nuestro país que sigue vivo en la Champions League. El equipo rojiblanco disputa este miércoles el duelo de ida de semifinales ante el Arsenal. El próximo martes, 5 de mayo, se disputará el encuentro de vuelta en Londres.

Por sorpresa, Felipe VI apareció en el palco del Metropolitano, presidiendo este partidazo de Champions. El Rey estuvo acompañado por Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, así como por José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y gran aficionado rojiblanco. Al lado del Rey Felipe VI también se encontró Paul Kagame, presidente de Ruanda.

Es habitual que el Rey Felipe acuda a grandes partidos de fútbol, ya sea de equipos españoles como es ahora el Atlético de Madrid, o con la selección española. Un apoyo incondicional del jefe del Estado, que contrasta por completo con el del presidente del Gobierno, que desprecia continuamente al fútbol y a sus equipos. Toda la presencia que tiene Felipe VI en este tipo de eventos deportivos contrasta con el abandono y desprecio de Pedro Sánchez.

Con todo ello, el Rey Felipe ve al Atlético de Madrid en directo por segunda vez en diez días, ya que también estuvo en la final de la Copa del Rey en Sevilla, duelo que enfrentó al Atlético ante la Real Sociedad y que ganó el conjunto vasco.