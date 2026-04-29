Atlético de Madrid – Arsenal en directo: alineaciones, dónde ver, estadísticas y goles del partido de Champions League hoy en vivo online

Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentan este miércoles en el partido de ida de las semifinales de la Champions League. El Metropolitano acoge un partidazo entre rojiblancos y gunners que buscan la final contra el ganador de la otra eliminatoria que disputan PSG y Bayern. Sigue en vivo y en directo en OKDIARIO el Atlético-Arsenal de la Champions League.

Sigue en directo el Atlético-Arsenal de la Champions League

Atlético y Arsenal disputan un partido por todo lo alto este 29 de abril en las semifinales de la Champions League. Este miércoles se disputará el partido de ida en el Metropolitano y la eliminatoria camino de la final se resolverá el próximo martes 5 de mayo en el Emirates de Londres. Ambos buscan clasificarse para la final de la Champions League que se disputará este 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

El Atlético de Madrid disputará la sexta semifinal de Champions League en su historia, tras haberse metido entre los cuatro mejores equipos del torneo en las ediciones de 58-59, 70-71, 73-74, 13-14, 15-16 y 16-17. En tres ocasiones consiguió sacar billete para la final y el cuadro rojiblanco aspira a llegar a la cuarta final de su historia, la tercera desde que Diego Simeone asumió como entrenador del Atlético de Madrid.

El Atlético-Arsenal será dirigido por Danny Makkelie, el árbitro nacido en Curazao, que pertenece a los Países Bajos. Policía de profesión, ha pitado en siete ocasiones al cuadro rojiblanco con un balance de tres victorias, tres empates y una derrota. Fue el árbitro que pitó aquel famoso duelo de Anfield en el que el Atlético selló su clasificación contra el Liverpool unos días antes de que estallara la pandemia.

Podrás seguir el partido de semifinales que enfrenta a Atlético y Arsenal en el directo que ofreceremos en OKDIARIO, donde te informaremos de todo lo que sucede antes, durante y después de las semifinales de la Champions League.