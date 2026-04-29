Atlético de Madrid – Arsenal en directo: alineaciones, dónde ver, estadísticas y goles del partido de Champions League hoy en vivo online
Sigue en directo el Atlético-Arsenal de semifinales de la Champions League
Horario y dónde ver por televisión el Atlético-Arsenal
Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentan este miércoles en el partido de ida de las semifinales de la Champions League. El Metropolitano acoge un partidazo entre rojiblancos y gunners que buscan la final contra el ganador de la otra eliminatoria que disputan PSG y Bayern. Sigue en vivo y en directo en OKDIARIO el Atlético-Arsenal de la Champions League.
Sigue en directo el Atlético-Arsenal de la Champions League
Atlético y Arsenal disputan un partido por todo lo alto este 29 de abril en las semifinales de la Champions League. Este miércoles se disputará el partido de ida en el Metropolitano y la eliminatoria camino de la final se resolverá el próximo martes 5 de mayo en el Emirates de Londres. Ambos buscan clasificarse para la final de la Champions League que se disputará este 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.
El Atlético de Madrid disputará la sexta semifinal de Champions League en su historia, tras haberse metido entre los cuatro mejores equipos del torneo en las ediciones de 58-59, 70-71, 73-74, 13-14, 15-16 y 16-17. En tres ocasiones consiguió sacar billete para la final y el cuadro rojiblanco aspira a llegar a la cuarta final de su historia, la tercera desde que Diego Simeone asumió como entrenador del Atlético de Madrid.
El Atlético-Arsenal será dirigido por Danny Makkelie, el árbitro nacido en Curazao, que pertenece a los Países Bajos. Policía de profesión, ha pitado en siete ocasiones al cuadro rojiblanco con un balance de tres victorias, tres empates y una derrota. Fue el árbitro que pitó aquel famoso duelo de Anfield en el que el Atlético selló su clasificación contra el Liverpool unos días antes de que estallara la pandemia.
Podrás seguir el partido de semifinales que enfrenta a Atlético y Arsenal en el directo que ofreceremos en OKDIARIO, donde te informaremos de todo lo que sucede antes, durante y después de las semifinales de la Champions League.
Felipe VI en el Metropolitano
«Es un honor que esté aquí Felipe VI», ha dicho Enrique Cerezo, que ha confirmado la presencia de su majestad en el Atlético-Arsenal.
¿Dónde ver el partido?
El Atlético-Arsenal se podrá ver por televisión a través del canal Liga de Campeones de Movistar+. Consulta AQUÍ todo lo que debes saber sobre el horario y la televisión del mundo que emiten este partido.
El recibimiento desde arriba
Movistar+ ha publicado un vídeo sobre el recibimiento al bus del Atlético visto desde arriba. Sencillamente espectacular.
No es una tarde cualquiera para los 𝒓𝒐𝒋𝒊𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐𝒔.
🆚 Atlético de Madrid – Arsenal
🎙️ @HelenaCondis @carlosplus @MundoMaldini @AlvaroBenitoV @Rsierraplus @m_marchante
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— Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 29, 2026
Ya calientan los jugadores
Los jugadores de Atlético y Arsenal ya calientan sobre la hierba del Metropolitano. El estadio comienza a llenarse. Queda media hora para el partidazo del año en la capital.
A por la cuarta final
El Atlético jugará su sexta semifinal en la Champions League tras haber estado entre los cuatro mejores en las ediciones de 58-59, 70-71, 73-74, 13-14, 15-16 y 16-17. El conjunto colchonero busca su cuarta final.
El árbitro del Atlético-Arsenal
Danny Makkelie será el árbitro del Atlético-Arsenal de la ida de las semifinales de la Champions League. El policía nacido en Curazao tiene un balance de tres victorias, tres empates y una derrota con el equipo rojiblanco.
Brutal recibimiento al Atlético
Este ha sido el brutal recibimiento de la afición al Atlético en el Metropolitano. Espectacular.
🏟️📍 ¡Brutal recibimiento al Atleti en su llegada al Metropolitano para la #UCL!
📹 @nicorodrigz pic.twitter.com/bqgLVNX34X
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 29, 2026
¡Ya hay 11 del Atlético!
Ya tenemos el once oficial del Atlético de Madrid. Es este: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann y Julián.
XI 🔴⚪ pic.twitter.com/TbgxdO7gR0
— Atlético de Madrid (@Atleti) April 29, 2026
Once oficial del Arsenal
Ya hay alineación oficial del Arsenal: David Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Odegaard; Madueke, Gyökeres y Martinelli.
Cerezo zanja el ‘caso Julián’
Enrique Cerezo ha hablado después de la comida de directivas y ha zanjado el tema Julián, que seguirá en el Atlético. «Volver a insistir sobre lo de Julián Álvarez me parece ya hiriente», ha dicho el presidente.
Dónde ver el Atlético-Arsenal
Consulta AQUÍ toda la información necesaria sobre el horario y las televisiones que retransmiten en todo el mundo el Atlético-Arsenal de la Champions League.
La previa del Atlético-Arsenal
«Primera parada a Budapest. Puedes consultar AQUÍ la previa del Atlético-Arsenal de las semifinales de la Champions League.
Los onces están al caer
En unos minutos se publicarán las alineaciones oficiales de Atlético y Arsenal. Julián Álvarez apunta a titular y la gran duda en banda es si entrará Baena o Lookman.
Otra gran noche de Champions
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la que será otra gran noche de Champions en la que Atlético y Arsenal se enfrentan en el Metropolitano.
Ambientazo en el Metropolitano
Qué ambientazo hay en el Metropolitano. El estadio ha colgado el cartel de ‘no hay billetes’ y 70.000 aficionados estarán presentes en el Atlético-Arsenal. A diez minutos del inicio ya está lleno el campo.