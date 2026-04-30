Arteta carga contra el árbitro: «Estoy enfadado… inaceptable que revisen 13 veces un penalti para anularlo”

Mikel Arteta analizó el empate del Atlético de Madrid y el Arsenal en el Metropolitano. «Hemos tenido pasajes del partido en los que jugamos como queríamos. Estuvimos torpes en el inicio de la segunda parte, pero sabíamos que era algo que teníamos que atravesar», explicó el técnico del club inglés, que se quejó mucho del arbitraje.

«Estoy muy enfadado porque no hayan pitado el penalti y rechazaran pitarlo después del VAR. El penalti no puede ser más claro y nos sentimos bastante mal. La reacción del banquillo del Atlético no ha incidido en la decisión. Hemos invertido mucho en este partido y estos errores no pueden pasar», comentó Arreta

«Es el club el que tiene que decir lo que tiene que hacer. El penalti ya se ha pitado y ahora no se puede hacer nada. Estas son las normas. También se les entrena a los jugadores cuando se produce una decisión así en contra. Acepto el criterio. En la Premier, la mano de Ben White no es penalti, pero en la UEFA sí, pero eso lo acepto. El de Hancko es penalti claro y que tengan que revisarlo 13 veces para anular el penalti… Es inaceptable», añadió el técnico del Arsenal.

En el plano del análisis del partido, Arteta añadió que «ha tenido una primera parte muy buena. Lo ha hecho bien. Ha creado el penalti y ha marcado. Hay que darle crédito, aunque haya cosas que tenemos que hacer mejor. Ha habido momentos. Lo que generan en este estadio es una cosa impresionante. Ha sido increíble jugar en este estadio. Ha habido momentos en los que éramos superiores, pero otros en los que no hemos estado bien. Por mérito suyo y demérito nuestro. A jugarse todo en Londres».

«Ha sido el pan de cada día durante diez meses. Para ganar Premier y Champions hay que pasar por eso. Valoro cómo han competido mis jugadores para todas las bajas que hemos tenido. Estaremos ahí el sábado, para ganar, y también el martes en Champions», concluyó Mikel Arteta.